Il nuovo pacchetto di sostegno a Kiev è a rischio per l’assenza della firma del ministro dell’Economia, con ripercussioni sulle relazioni interne e sugli aiuti all’Ucraina.

Il tredicesimo pacchetto di aiuti destinato all’Ucraina è pronto per la presentazione al Comitato per la sicurezza della Repubblica (Copasir). Il ministro della Difesa Guido Crosetto deve illustrarlo nelle prossime ore, ma il documento non può essere pubblicato finché il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti non appone la sua firma, passo obbligatorio previsto dalla procedura parlamentare.

Il vincolo della firma di Giorgetti e le tensioni interne

Giorgetti, impegnato lunedì a Bruxelles per l’Ecofin, non era in Italia al momento della decisione. Il vice premier Matteo Salvini, leader della Lega, ha già espresso più volte la sua contrarietà ai continui aiuti militari a Kiev, chiedendo “rispetto” da parte degli alleati e una riconsiderazione della strategia dopo quattro anni di guerra.

La Lega, ora unica voce critica nella maggioranza, ha intensificato la pressione, minacciando di far saltare il pacchetto durante il dibattito al Copasir.

Le conseguenze di un eventuale rifiuto

Se il ministro dell’Economia persiste nel non firmare, il decreto legge che funge da cornice non potrà essere pubblicato. Ciò bloccherebbe sia gli aiuti militari sia quelli civili, compresi i generatori e i componenti per la difesa antiaerea richiesti da Kiev.

Inoltre, l’intera manovra di bilancio, attualmente in corso, rischierebbe di essere destabilizzata da un blocco di tale portata.

Contenuto del pacchetto e evoluzione della situazione ucraina

Il nuovo pacchetto, secretato come gli antecedenti, prevede l’invio di sistemi di difesa aerea – tra cui possibili missili Aster – a seguito della recente richiesta ucraina di rinforzare il proprio scudo contro i bombardamenti russi. Crosetto ha ricordato che il meccanismo, originariamente scelto dal governo Draghi, prevede una cooperazione tra Difesa, Farnesina e MEF e che è stato rinnovato quattro volte dal 2022, con lievi aggiustamenti.

Secondo le dichiarazioni del ministro della Difesa, la natura delle minacce è cambiata: in passato l’Ucraina poteva respingere il 90% degli attacchi, ora la percentuale è scesa al 10% a causa della rapida evoluzione della tecnologia russa e dell’avvento dei droni Shaed. Questa trasformazione ha ridotto la quantità di materiale inviabile, poiché molte delle richieste “non sono più disponibili”. Nonostante ciò, il governo rimane fermo nel rispettare gli impegni presi con la NATO e gli alleati.

Reazioni internazionali e prospettive future

Nel frattempo, a livello globale, le tensioni tra Russia, Ucraina e Stati Uniti si sono intensificate durante il vertice trilaterale negli Emirati, dove il segretario russo Sergei Shoigu ha accusato Kiev e gli alleati di preparare la prosecuzione della guerra. Negli Stati Uniti, il senatore Marco Rubio ha manifestato dubbi sulla possibilità di formalizzare garanzie di sicurezza per Kiev in un trattato, sottolineando le difficoltà di approvazione al Congresso.

Le perdite civili in Ucraina, secondo le Nazioni Unite, sono cresciute dell’85% negli ultimi dodici mesi, con oltre 300 morti e più di 2.000 feriti in un solo mese. Questi dati aumentano la pressione su Washington e sull’Unione europea per offrire un sostegno più deciso, ma anche aumentano la sensitività dei governi europei, come quello italiano, a valutare attentamente ogni nuovo invio di armamenti.

Nel contesto interno, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha attribuito gli attacchi ibridi recenti contro l’Italia a hacker filorussi, sottolineando la necessità di una risposta coordinata con gli alleati. La discussione sul prossimo pacchetto di aiuti a Kiev è quindi al centro di una più ampia disputa che coinvolge sicurezza nazionale, politica interna e obblighi internazionali.