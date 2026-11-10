Il lunedì scorso la corte suprema degli Stati Uniti ha accettato la richiesta d’emergenza dell’amministrazione Trump, eliminando l’ordinanza che sospendeva la costruzione di un segmento di muro di confine all’interno del remoto Big Bend National Park, situato nella parte occidentale del Texas. La decisione rimuove temporaneamente l’ostacolo giudiziario, consentendo ai lavori di riprendere mentre il contenzioso ambientale prosegue davanti ai tribunali inferiori.

Questo sviluppo rappresenta una tappa decisiva in una delle politiche più emblematiche del presidente Donald Trump, che fin dalla campagna del 2016 ha fatto della frase “Costruite il muro!” il suo grido di battaglia.

Il progetto di barriera attraversa un’area di straordinaria biodiversità, comprendente catene montuose, deserti e habitat di specie minacciate, tra cui il pipistrello messicano dal naso lungo.

Le organizzazioni ecologiche, le autorità locali e persino alcuni membri del partito repubblicano hanno espresso preoccupazione per l’impatto ambientale e culturale della costruzione. I critici temono che l’installazione di nuovi percorsi e di una barriera possa compromettere la conservazione del paesaggio, violando norme quali l’Endangered Species Act, il National Environmental Policy Act e l’National Historic Preservation Act.

La Corte Suprema revoca l’ingiunzione del giudice Cardone

Nel contesto del caso, il governo federale ha chiesto un provvedimento d’urgenza per annullare l’ingiunzione emessa dal giudice distrettuale Kathleen Cardone nell’ottobre precedente. Il magistrato aveva bloccato il lavoro, sottolineando che, sebbene il settore di Big Bend rappresenti più del 25 % della lunghezza complessiva del confine USA-Messico, le sua quota di arresti di migranti si aggira tra lo 0,3 % e il 2,2 %. Cardone aveva inoltre ribadito che l’autorità di concedere waiver non fosse prevista dal Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act del 1996, che limita la revisione giudiziaria a violazioni costituzionali.

Interpretazione della legge del 1996

Secondo la Suprema Corte, l’articolo 1996 stabilisce un potere esplicito al Dipartimento della Sicurezza Interna di concedere esenzioni per accelerare la costruzione di barriere in zone designate come ad alto tasso di illegalità. La Corte ha ritenuto che la sfida dei ricorrenti non rientrasse nella categoria di “questioni costituzionali maggiori”, affermando che “non esiste una rivendicazione costituzionale di tipo ‘major-questions’”. L’unica giudice che ha indicato una possibile opposizione è stata la Ketanji Brown Jackson, la cui motivazione non è stata resa pubblica.

Chi ha sfidato il progetto e le accuse ambientali

Il contendere legale è stato avviato da tre attori principali: il Center for Biological Diversity, l’organizzazione Friends of the Ruidosa Church e un proprietario locale di terre e guida fluviale. Il loro ricorso puntava contro una serie di waiver rilasciati dal Dipartimento della Sicurezza Interna, ritenuti strumenti per aggirare le procedure di valutazione ambientale previste da leggi federali. Senza tali esenzioni, i progettisti avrebbero dovuto sottoporre il lavoro a una valutazione completa secondo l’Endangered Species Act, la NEPA e la NHPA, garantendo la protezione di specie a rischio e di siti storici di rilevanza.

Impatto previsto sul parco e sulle specie

Le autorità hanno dichiarato che la costruzione nella sezione del parco prevederà un tratto di 17 miglia di barriera veicolare, diverso dal più comune muro pedonale da nove metri previsto altrove. Gran parte dell’opera avverrà su terreni privati, ma la presenza di una struttura non contigua all’interno del parco solleva interrogativi sulla frammentazione dell’habitat del pipistrello messicano dal naso lungo e di altre specie endemiche. Le parti ricorrenti hanno sottolineato che il progetto, se realizzato senza adeguate salvaguardie, potrebbe causare danni irreversibili a uno dei paesaggi più remoti e culturalmente significativi degli Stati Uniti.

Reazioni politiche e prospettive future

Il segretario alla Sicurezza Interna Markwayne Mullin e il suo predecessore Kristi Noem, entrambi nominati da Trump, hanno difeso la decisione affermando che la zona di Big Bend è un “corridor” cruciale per l’ingresso illegale e il traffico di stupefacenti. L’amministrazione sostiene che la barriera è essenziale per la sicurezza nazionale, nonostante le statistiche mostrino una percentuale minima di presunti attraversamenti irregolari in quell’area. Con la Corte Suprema che ha tolto l’ostacolo giudiziario, la costruzione potrà proseguire, ma il caso rimane aperto nei tribunali inferiori, dove le parti continueranno a contestare la legittimità dei waiver e la conformità ambientale dell’intervento.