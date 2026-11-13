Ospite del “PoretCast”, Simona Ventura ha raccontato che sua figlia Caterina è stata vittima di cyberbullismo, con la creazione di una chat destinata a prenderla di mira. I dettagli.

Simona Ventura, la rivelazione choc sulla chat segreta contro la figlia: “Nata per farle bullismo”

Simona Ventura è stata ospite del “PoretCast”, ovvero il podcast di Giacomo Poretti, dove ha avuto modo di parlare della sua carriera, dei suoi successi, e dell’amore per i suoi figli, e in particolare per Caterina, adottata nel 2014 e oggi ventenne, la quale è stata vittima di cyberbullismo solo perché aveva rifiutato uno spasimante, il quale poi per vendetta è arrivato a creare una chat con lo scopo di deriderla assieme a tutti gli altri compagni: “Questo qui aveva creato una cosa per farle bullismo, cyberbullismo.

Io ho scoperto questo, in mezz’ora avevo già chiamato la scuola, ho chiamato le madri, perché poi avevo rapporto con tutti, ho fatto un caos terribile e il giorno dopo sono andata ad aspettarli davanti alla scuola.“

Simona Ventura e il bullismo contro sua figlia

Ospite di “PoretCast“, come abbiamo appena visto, la nota conduttrice Simona Ventura ha parlato di quanto accaduto a sua figlia Caterina, che oggi ha 20 anni e che la Ventura ha adottato nel 2014.

Caterina è infatti stata vittima di cyberbullismo solo perché aveva rifiutato, stando a quanto raccontato dalla conduttrice, uno spasimante, il quale aveva poi creato una chat al fine di deriderla assieme agli altri compagni di scuola. La Ventura ha raccontato di essere poi andata lei stessa davanti alla scuola per aspettare i ragazzi: “Però se non si fa così, hai capito, a 12, 13, 14 anni è difficile che un ragazzo… non ha ancora la percezione di quello che è, capito, il web.” Le parole della Ventura riportano l’attenzione sul problema del bullismo, ancora troppo presente tra gli adolescenti.