Laura Pausini si aggiudica il quinto Latin Grammy in carriera

Las Vegas, 13 nov. (askanews) – Laura Pausini si è aggiudicata il quinto Latin Grammy in carriera nel corso della 27 edizione del premio, nella categoria “Mejor àlbum pop tradicional” grazie a “Yo canto 2″ (Warner Music / Warner Records), un progetto discografico con cui Laura rende omaggio ad alcune delle più grandi canzoni e ai più importanti autori della musica in lingua spagnola.Un importante riconoscimento da parte della Latin Grammy Academy, che nel 2023 le aveva conferito anche il Person of the Year, prima artista non madrelingua spagnola a ricevere questa prestigiosa statuetta.”Sono immensamente felice e grata, questo premio significa moltissimo per me perché è la prima volta che dedico un intero album alla musica latina in lingua spagnola, attraverso le canzoni dei grandi cantautori con cui sono cresciuta e che continuano a ispirarmi” ha detto Laura visibilmente emozionata.La sua voce da oltre trent’anni unisce generazioni e culture diverse ed è riconosciuta per essere l’Artista italiana più premiata al mondo.L’ennesimo tributo internazionale, arriva a pochi giorni dalla chiusura della leg europea indoor di Io canto / Yo canto world tour 2026/2027.

Un percorso che ha registrato complessivamente oltre 500mila biglietti venduti in tutto il mondo. Il viaggio live di Laura Pausini proseguirà nel 2027 con nuovi appuntamenti internazionali mentre in Italia, sarà segnato anche dal ritorno negli stadi con Laura stadium anniversary 2007/2027.