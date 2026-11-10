“Tutti hanno saputo”, Giorgia rivela cos'è successo con Emanuel Lo

Ospite di Tg1 Talk, la cantante Giorgia ha raccontato un aneddoto riguardante lei e il suo compagno, Emmanuel Lo, protagonisti di una accesa lite. I dettagli.

Giorgia e l’amore con Emmanuel Lo

Stanno insieme dal 2002 Giorgia ed Emmanuel Lo, sono genitori di Samuel e oggi sono una coppia felice. Nonostante la differenza di età, i due hanno costruito nel corso degli anni un rapporto basato sulla fiducia e, nonostante non siano mai convolati a nozze, sono una delle coppie vip più longeve.

Nonostante ciò, non sono mancati i momenti difficili all’interno della coppia e, proprio di questo, ha parlato la cantante nel corso di una intervista per Tg1 Talk. Giorgia si è soprattutto soffermata su un particolare litigio, davvero molto accesso. Ma ecco il suo racconto.

Giorgia, la rivelazione shock su Emmanuel Lo: “Ci hanno sentiti tutti”

Nel corso di una intervista al Tg1 Talk, la rubrica condotta da Giorgia Cardinaletti, Giorgia ha parlato del rapporto con il compagno Emmanuel Lo, soffermandosi su un particolare episodio, accaduto proprio il giorno prima dell’intervista: “Ieri ho fatto una litigata orrenda con Emanuel, il mio compagno. Ci siamo trattati proprio malissimo e l’ho mandato a quel paese con una parolaccia.

Eravamo in ritardo, io dovevo andare dall’osteopata e lui si era offerto di accompagnarmi, ma continuava a stare al telefono. Gli ho detto: ‘Ti devi sbrigare, spegni le luci. Non è che devo fare sempre tutto io'”. Poi ha aggiunto: “E lui ‘sì, sì’. Ma poi io urlo ‘Allora’, e lui risponde: ‘Allora hai rotto’. Io ho detto: ‘Ah sì? E allora…’ il tutto con la porta aperta di casa che tutto il condominio ho sentito tutto.” Tra divertimento e imbarazzo, Giorgia ha poi raccontato che la discussione è continuata ache fuori dal palazzo: “Lui è uscito per andare a prendere la macchina e io continuavo a parlare da sola, dicendo: ‘Ah, questo deficiente…”, e tutti i vicini hanno sentito”. La rabbia è poi svanita appena saliti in auto: “Ci siamo comportati come se non fosse successo nulla. Alla fine mi è venuto a riprendere e gli ho detto: ‘Sai, dovresti andarci anche tu dall’osteopata perché fa davvero molto bene. Adesso sono rilassatissima”.