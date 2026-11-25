Nella prima puntata della nuova stagione di Belve, in onda il 24 novembre su Rai 2, Gemma Galgani si è raccontata a Francesca Fagnani. La storica dama di Uomini e Donne, 76 anni e torinese, ha parlato dei suoi sentimenti, della rivalità con Tina Cipollari e del rapporto con Walter Chiari, senza sottrarsi a domande sulla sfera intima.

Il ritorno a Uomini e Donne e l’amore per Giorgio Manetti

Gemma è entrata a Uomini e Donne 17 anni fa, iscritta dalle sorelle che la vedevano triste. “Quando le mie sorelle mi iscrissero a Uomini e Donne ero spenta”, ha raccontato, aggiungendo che il programma le ha cambiato la vita.

Nel 2015 ha incontrato in studio Giorgio Manetti, con cui ha avuto una relazione seguita da milioni di persone.

“Di Giorgio Manetti mi innamorai profondamente”, ha detto. La storia si è conclusa definitivamente nel giugno 2016, quando lui ha rifiutato di tornare insieme a lei. Nel 2018 Manetti ha lasciato il programma.

Oggi i rapporti tra i due non sono buoni. “Lui non è carino con me, per niente. Mi lancia sempre frecciatine”, ha confidato Gemma, aggiungendo di credere che lui si sia un po’ pentito.

Secondo le anticipazioni, anche il loro recente incontro a This is me sarebbe finito con una lite accesa.

La rivalità con Tina Cipollari

Gemma ha parlato anche della sua rivale Tina Cipollari, che da anni la critica in studio. “Lo dico in particolare per quello che succede in studio con Tina”, ha spiegato. Ha poi aggiunto: “Credo che l’invidia su di me ci sia, magari da parte della stessa Tina, che forse non ha eguale successo”.

In studio, Fagnani ha ricordato una provocazione di Cipollari sulla biancheria intima della dama. Gemma ha riso e negato, ma la conduttrice ha raccontato di averla trovata in camerino in una situazione che sembrava darle ragione a Tina. “No, ma aspettavo qualcun altro”, ha risposto Gemma.

Il ricordo di Walter Chiari

Gemma ha ricordato anche il lavoro con Walter Chiari, con cui ha condiviso anni di teatro. “Con Walter Chiari una grande intesa professionale”, ha detto, spiegando di aver trascorso 40 giorni molto vicini a lui, perché l’attore spesso non si presentava agli spettacoli. “È stata una storia professionale, ma c’è stato anche altro”.