Belen Rodriguez sta male, cosa ha dichiarato Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli ha affrontato su Instagram il problema di salute che Belen sta vivendo, compiendo un'analisi lucida di quanto sta accadendo, attirandosi le ire social dei fan della showgirl.

Belen Rodriguez non starebbe bene a livello di salute questo scoop incredibile arriverebbe da una persona ben informata sui fatti della showgirl argentina ed avrebbe manifestato il malessere di cui soffrirebbe, vediamo di comprendere cosa sta accadendo e soprattutto come potrebbe uscirne.

Problemi emotivi e abuso di calmanti

Belen Rodriguez non sta attraversando un periodo sereno della propria vita, la discussione con la sorella Cecilia alla nascita della figlia della coppia Moser-Rodriguez ed altri problemi personali la stanno certamente facendo soffrire.

Difatti ha ammesso di soffrire di costanti attacchi di panico e di ricorrere all’utilizzo di calmanti per rasserenarsi, uno scenario certamente preoccupante e da affrontare con serietà.

La showgirl ha anche svelato, come riportato da TheSocialPost di recarsi dallo psicologo per le sedute al fine di uscirne migliorata da questa condizione.

Selvaggia Lucarelli si è espressa sul tema

Belen Rodriguez non ha nascosto questo problema e ne ha parlato e ne parla pubblicamente con sincerità, a questo proposito è intervenuta in una diretta social anche la giornalista ed opinionista Selvaggia Lucarelli.

Lucarelli ha affrontato con lucidità e serietà il problema di salute di Belen ammettendo però che ci sarebbe un tema di fondo: la gestione dell’intervista da parte del team di Belen.

Difatti, Belen è apparsa in visibile difficoltà in un evento ufficiale nel quale ha sostenuto un’intervista dove ha messo insieme frasi sconnesse, apparendo in uno stato di impasse emotivo.

Secondo la giudice di “Ballando con le Stelle” questa intervista si sarebbe dovuta gestire meglio, in particolare tenendo conto dello stato di salute, molto fragile, di Belen.

Giudizio che ha portato a molte critiche social, quando in realtà si è trattato di un’analisi lucida di quanto accaduto.

Il percorso intrapreso da Belen è complesso e lungo, lei dal canto suo non ha perso la voglia di mostrarsi combattiva di fronte al suo pubblico, con la speranza che quest’ultimo riesca a comprendere davvero quello che lei sta vivendo.