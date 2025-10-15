È nata Clara Isabel: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono diventati genitori

È nata Clara Isabel: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono diventati genitori

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono diventati genitori. Oggi, mercoledì 15 ottobre 2025, è nata Clara Isabel. L’annuncio sui social.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono diventati genitori: è nata Clara Isabel

Cecilia Rodriguez e il marito Ignazio Moser per anni hanno desiderato di diventare genitori. Per cinque anni hanno infatti provato ad avere un bambino, senza però riuscirci.

La coppia ha dovuto quindi ricorrere alla fecondazione assistita. Questi nove mesi sono stati vissuti dalla sorella di Belen con molta discrezione, fino all’annuncio di oggi: Clara Isabel è nata!

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono diventati genitori: l’annuncio sui social

A dare l’annuncio della nascita di Clara Isabel è stato Ignazio Moser con un post su Instagram: “5.10.2025. Clara Isabel Moser. Tu piccolina non lo sai ancora, ma la tua mamma è la donna più forte del mondo. Vi amo!” Nel post si vede la prima foto della piccolina, tenuta tra le braccia dal suo papà. Cecilia Rodriguez non ha ancora postato nulla ma, c’è un “giallo” sulla sorella Belen. La showgirl argentina infatti, per sbaglio, pare abbia postato per prima la notizia della nascita della sua prima nipotina, per poi cancellare subito la storia accorgendosi appunto che, i neo genitori, ancora non avevano fatto l’annuncio.