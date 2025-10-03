La sorella di Belen sta per dare alla luce la sua primogenita e ha mostrato ai suoi follower la cameretta della piccola.

Ci siamo quasi, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno per diventare genitori della piccola Clara Isabel. E’ già tutto pronto per l’arrivo della piccola, la sorella di Belen ha infatti mostrato ai suoi follower la cameretta finita.

Cecilia Rodriguez: manca sempre meno al parto

Ancora poche settimana e Cecilia Rodriguez diventerà mamma per la prima volta.

Clara Isabel, questo il nome scelto da lei e dal marito, Ignazio Moser, sta per arrivare ed è già tutto pronto. Sono anni che la sorella di Belen sogna di diventare madre e, dopo averci provato tantissime volte, alla fine lei e il marito sono ricorsi alla fecondazione assistita. Ma, come si stanno preparando Cecilia e Ignazio per l’arrivo di Clara Isabel? Scopriamolo insieme.

Cecilia Rodriguez: è tutto pronto per l’arrivo della figlia Clara Isabel

Come visto, manca sempre meno al parto per Cecilia Rodriguez che, su Instagram ha voluto condividere con i suoi fan alcun novità. La cameretta di Clara Isabel è infatti pronta, Cecilia e Ignazio hanno scelto colori neutri per le mura, decorandole con delle righe in verticale. Poi abbiamo un lampadario in tessuto color panna e il parquet di legno. Per quanto riguarda la culla è, come desiderato dalla sorella di Belen, fatta all’uncinetto. Cecilia l’ha ricevuto in regalo, ed è stata realizzata dal marchio Il cassetto del bebè. La culla è appoggiata su un supporto in legno con dondolo incluso. Il supporto ha ben tre funzioni, ovvero può essere dondolo anti-reflusso, supporto fisso stabile, oppure una palestrina Montessori.