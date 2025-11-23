A Ballando con le Stelle non si balla solo sul palco: la tensione tra Barbara d’Urso e Selvaggia Lucarelli ha trasformato la giuria in un ring verbale. Critiche pungenti, risposte piccate e schermaglie personali hanno dominato la puntata, mostrando come lo spettacolo possa trasformarsi in un duello di caratteri oltre che di talento.

“Vorrei che mi guardassi”. Ballando con le stelle, nuovo acceso confronto Lucarelli-D’Urso

La puntata di Ballando con le Stelle di ieri, sabato 22 novembre, ha regalato uno dei confronti più infuocati della stagione. Dopo aver conquistato la vittoria della serata con una performance brillante al fianco di Pasquale La Rocca, Barbara d’Urso si è trovata al centro di un duro commento di Selvaggia Lucarelli.

La giurata non ha esitato a puntare il dito: “Perché ti nascondi dietro di lui, perché non ci rispondi?” ha domandato, accusando la conduttrice di delegare la propria presenza sul palco al partner di ballo. La replica di D’Urso, pungente e piccata, non si è fatta attendere: “Rispondere a cosa, scusa? Perché qualcuno mi ha fatto una domanda?”. La tensione è salita rapidamente, con la conduttrice che, tra un sorriso ironico e uno sguardo alla telecamera, ha spiegato: “Trovo tutto molto divertente”, ignorando deliberatamente i tentativi della giurata di catturare la sua attenzione.

Fuoco incrociato in diretta: Barbara d’Urso e Selvaggia Lucarelli ai ferri corti

La querelle non si è fermata lì. Selvaggia ha continuato a sollecitare risposte, cercando di scuotere Barbara: “Cosa c’è che non va? Perché vi lamentate di quello che vi diciamo… non vi sentite capiti?” La D’Urso ha controbattuto, evidenziando la discrepanza tra le critiche e la sua performance: “A volte c’è sempre troppo una motivazione che non c’entra con la nostra esibizione”.

Il confronto è degenerato fino ad affrontare temi più personali, con Lucarelli che ha tirato in ballo post social e dichiarazioni della settimana: “Sei qui per giudicare o per parlare di cosa scrivo sui social? Ecco perché mi fai ridere”. Barbara, spazientita, ha alzato la voce: “Se continui a interrompermi sei scostumata”.

Lo scontro verbale si è chiusa con un affondo finale di Selvaggia: “Il pubblico si conquista con un po’ di verità e tu non ce la regali mai”. Anche Milly Carlucci ha provato a smorzare i toni, parlando di “muro di incomunicabilità”, ma la tensione tra le due protagoniste è rimasta evidente, suggellando una puntata destinata a rimanere nella memoria del programma.