La danza come specchio dell’anima: a volte i passi sul palco raccontano storie che vanno oltre l’arte, svelando legami familiari, resilienza e emozioni nascoste. In Ballando con le Stelle, Martina Colombari ha trasformato la coreografia dedicata al figlio Achille in un viaggio attraverso dolore, cadute e rinascita, mostrando come il linguaggio del corpo possa diventare uno strumento di amore e condivisione.

Danza e memoria per Martina Colombari: un racconto familiare sul palco

Martina Colombari ha trasformato la pista di Ballando con le Stelle in un luogo di memoria e sentimento, raccontando davanti alle telecamere un capitolo delicato della sua vita familiare. In Ballando Segreto, disponibile su Raiplay, l’attrice e showgirl ha ripercorso la coreografia dedicata al figlio Achille Costacurta, descrivendola come “un viaggio simbolico tra dolore, cadute e rinascita“.

La performance trae ispirazione dal percorso personale del ragazzo, segnato da una adolescenza turbolenta, dipendenze e momenti di autolesionismo, come lui stesso ha condiviso nel podcast One More Time. Durante la trasmissione, Milly Carlucci ha chiesto a Colombari come la famiglia avesse vissuto la scelta di rendere pubblica una storia così privata. La concorrente ha raccontato con un sorriso la reazione del marito: «Mio marito ha detto: “Va bene, però adesso basta parlare di Achille”».

Dietro l’ironia, traspare la volontà della famiglia di proteggere la propria intimità dopo mesi di attenzione mediatica. Martina ha spiegato che la condivisione era quasi inevitabile:

“Non si poteva non replicare all’intervista che ha dato Achille, anche perché ci ha dato il motivo per raccontare questa storia a tutto tondo“, ringraziando la produzione per la delicatezza con cui ha affrontato il tema.

Ballando in TV: il dramma di Martina Colombari

Per Martina Colombari, la danza non è stata solo espressione artistica, ma anche un mezzo per trasmettere affetto e vicinanza al figlio. La coreografia è diventata un linguaggio emotivo capace di raccontare una storia familiare di resilienza e rinascita, “un modo per condividere un pezzo di verità spesso nascosto dietro l’immagine pubblica“.

Sul momento della visione da parte di Achille, la showgirl ha scherzato:

“In realtà non mi ha detto niente. Menomale!”.

Attraverso questa esperienza, Ballando con le Stelle ha assunto per Martina un valore più profondo, trasformandosi in un’occasione per raccontare il legame familiare, le difficoltà superate e la forza di ripartire insieme.