Ogni anno, Ballando con le Stelle non è solo una sfida di eleganza e talento, ma anche una prova di resistenza fisica per i suoi concorrenti. Tra coreografie complesse e prese acrobatiche, il celebre talent show condotto da Milly Carlucci mette alla prova la forza, la coordinazione e la tenacia dei partecipanti. Non sorprende quindi che, lungo il percorso verso la finale, non manchino imprevisti e piccoli infortuni.

Nuovi infortuni sulla pista di Ballando con le Stelle

Anche la ventesima edizione di Ballando con le Stelle sembra destinata a trasformarsi in una vera e propria sfida fisica per i concorrenti. Dopo il grave infortunio di Francesca Fialdini, costretta a ritirarsi a causa di costole fratturate, altri ballerini hanno subito piccoli incidenti durante le prove.

Filippo Magnini, ex nuotatore in gara con Alessandra Tripoli, ha raccontato sui social di aver accusato un forte dolore al collo dopo una presa: “Ho finito adesso e devo dirvi che ho il collo bloccato dopo aver fatto una presa, che non era nemmeno troppo difficile, ma se fatta male ti spacchi il collo. Sono state prove molto, molto difficili, però abbiamo ancora due giorni”.

Nonostante il contrattempo, Magnini ha confermato di essere pronto a tornare in pista e completare la performance del 22 novembre.

Dolori e adattamenti in vista della puntata di Ballando con le Stelle

Non è l’unico concorrente alle prese con problemi fisici. Fabio Fognini, in coppia con la maestra Giada Lini, ha dovuto modificare alcune prese per via di dolori a polsi, spalle e piedi, probabilmente conseguenze di vecchie fratture: “Lui ha due spalle doloranti, due polsi, due piedi che gli fanno male. Gli ho detto di fare una presa e lui mi ha detto di no per i polsi, poi gli ho detto di caricarmi sulla spalla e anche lì non abbiamo potuto. Cavolo, assurdo, facevo meglio con Alan Friedman”, ha dichiarato la ballerina.

La condizione dei concorrenti testimonia quanto, anche in un talent show di ballo televisivo, la preparazione fisica e la gestione degli infortuni siano cruciali per proseguire la gara. Francesca Fialdini, invece, dovrebbe rientrare nel ripescaggio previsto per il 13 dicembre, dopo due settimane di riposo necessario al recupero completo.