La famiglia di Gianni De Gennaro chiede che la lettera aperta lasciata dall’ex capo della Polizia venga resa pubblica nella sua interezza, nel rispetto della legge e delle indagini in corso. Allo stesso tempo, i familiari chiedono che le eventuali comunicazioni private indirizzate ai parenti o a persone a loro vicine non vengano diffuse, nemmeno in parte.

La posizione è stata espressa in una nota firmata da Francesco De Gennaro, figlio dell’ex prefetto, anche a nome degli altri familiari.

La vicenda si inserisce negli accertamenti avviati dopo la morte di Gianni De Gennaro, trovato senza vita nella sua abitazione in Maremma. Intanto, dalla Procura di Grosseto è arrivato un commento sulla possibile pubblicazione integrale della lettera, mentre il legale di Salvatore Contorno ha annunciato di stare valutando iniziative dopo la diffusione di alcuni dati relativi al proprio assistito negli atti dell’inchiesta di Caltanissetta.

La nota del figlio Francesco: “La lettera sia resa pubblica nella sua interezza”

“La famiglia De Gennaro auspica che tale lettera aperta sia resa pubblica nella sua interezza, nel rigoroso rispetto della legge e delle prerogative delle Procure che hanno avviato le indagini sulla drammatica scomparsa di Gianni De Gennaro“. È quanto si legge nel comunicato firmato da Francesco De Gennaro, che ha preso posizione anche a nome degli altri familiari.

Nella nota viene precisato che la famiglia ha appreso le informazioni sulle circostanze della morte dell’ex capo della Polizia esclusivamente attraverso gli organi di stampa, man mano che le notizie venivano pubblicate.

Lo stesso è avvenuto per la lettera aperta che Gianni De Gennaro avrebbe definito il proprio “testamento morale“. I familiari spiegano di aver saputo dai media della diffusione di alcuni passaggi del documento, destinato a chi avesse voluto renderlo pubblico. Da qui la richiesta di poter conoscere e vedere diffuso il testo nella sua versione completa, senza che vengano selezionati soltanto alcuni estratti.

Diversa, invece, la posizione sulle comunicazioni di carattere personale. Francesco De Gennaro sottolinea che le lettere indirizzate direttamente o indirettamente ai familiari, oppure a persone vicine a loro, devono rimanere riservate.

“La famiglia ritiene altresì doveroso che le lettere di Gianni De Gennaro indirizzate, direttamente o indirettamente, ai familiari o a persone a essi vicine siano trattate con il massimo riserbo e che il relativo contenuto non sia oggetto di divulgazione in alcuna forma, neppure parziale, nel rispetto del lutto“, si legge ancora nella nota.

La risposta dell’avvocato da Grosseto e il caso Totuccio Contorno

Sulla richiesta di pubblicare integralmente la lettera è intervenuto anche l’avvocato Francesco Bertorotta, che ha parlato con i giornalisti dopo essere uscito dalla Procura di Grosseto.

“Questo sarà un tema che si risolverà, spero, presto“, ha dichiarato il legale, commentando la posizione espressa dai familiari di De Gennaro. Dalle sue parole è emerso che la diffusione del documento potrebbe essere valutata dopo alcuni accertamenti tecnici sulle lettere.

In particolare, Bertorotta ha fatto riferimento alla necessità di svolgere verifiche specifiche, tra cui “indagini dattiloscopiche” e accertamenti sulla grafia. Esami che potrebbero essere utili per verificare gli elementi relativi ai documenti prima di procedere con un’eventuale pubblicazione.

Nel frattempo, resta aperta anche la questione legata a Salvatore Contorno, conosciuto come Totuccio, ex collaboratore di giustizia e assistito dall’avvocato Salvino Greco. L’uomo è indagato dalla Procura di Caltanissetta per il presunto depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio, un’inchiesta nella quale il principale indagato era proprio Gianni De Gennaro.

Il legale ha dichiarato di stare valutando le iniziative da intraprendere dopo che, a suo giudizio, negli atti dei magistrati sarebbe stato reso noto l’indirizzo del proprio assistito in violazione della legge.

“Sto valutando le iniziative da intraprendere dopo che i magistrati di Caltanissetta hanno reso noto negli atti l’indirizzo di Salvatore Contorno, mio assistito, in violazione della legge“, ha affermato Greco.

Ai giornalisti che gli hanno chiesto se fosse a conoscenza di un possibile trasferimento di Contorno, il legale ha risposto di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito: “Non ho ricevuto alcuna notizia di un trasferimento di Contorno, anche momentaneo. Non ho notizie né ufficiali né ufficiose“.