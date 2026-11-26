INPS, bonus cuneo fiscale in arrivo prima di Natale: quando saranno accreditati gli arretrati, quali categorie possono beneficiarne e come verificare il proprio reddito.

Dopo il 9 dicembre 2026 partiranno i pagamenti del bonus cuneo fiscale, il contributo INPS destinato anche a chi percepisce NASpI, disoccupazione agricola e cassa integrazione. Gli accrediti comprenderanno gli arretrati maturati dall’inizio dell’anno e potranno arrivare a diverse centinaia di euro. Non tutti, però, potranno beneficiare della misura: ecco a chi spetta, quali sono gli importi previsti e perché in alcuni casi può convenire rinunciare prima della scadenza.

Bonus RPF 2026, pagamenti dopo il 9 dicembre: chi ne ha diritto e quando arrivano gli arretrati

Un accredito aggiuntivo prima delle festività natalizie, con importi che in alcuni casi possono raggiungere diverse centinaia di euro. Dopo il 9 dicembre 2026, l’INPS avvierà i pagamenti del bonus RPF, il contributo previsto dal meccanismo di riduzione del cuneo fiscale e riconosciuto anche ad alcune categorie di percettori di prestazioni previdenziali.

Tra i beneficiari rientrano, oltre ai lavoratori dipendenti, coloro che ricevono la NASpI, la disoccupazione agricola e la cassa integrazione.

L’Istituto ha infatti prorogato al 9 dicembre il termine per comunicare l’eventuale rinuncia all’agevolazione. Superata questa data, procederà con le liquidazioni, includendo anche gli arretrati maturati dal 1° gennaio 2026, persino per chi ha già terminato di percepire l’indennità nel corso dell’anno.

Non sarà necessario presentare una domanda: il riconoscimento avverrà automaticamente sulle prestazioni erogate dall’INPS.

Bonus RPF, requisiti e importi: quanto spetta a chi percepisce NASpI e cassa integrazione

La platea comprende i beneficiari della NASpI, della disoccupazione agricola, della cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga, oltre ai lavoratori che ricevono la CISOA (Cassa integrazione salariale operai agricoli). Sono inclusi anche i percettori delle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà bilaterali e dal Fondo di integrazione salariale (FIS). La misura può quindi interessare anche stagionali, precari e dipendenti con contratti a termine che durante il 2026 hanno alternato periodi di lavoro e disoccupazione.

Restano invece esclusi i titolari di redditi da pensione, lavoro autonomo e redditi fiscalmente assimilati al lavoro dipendente. Non possono beneficiare del contributo neppure coloro che ricevono la DIS-COLL, l’ISCRO e le prestazioni fiscalmente esenti o soggette a tassazione separata. Tra queste ultime rientrano, ad esempio, il TFR corrisposto dal Fondo di garanzia INPS e l’anticipazione della NASpI in un’unica soluzione per avviare un’attività imprenditoriale.

L’importo varia in base al reddito da lavoro dipendente o alle prestazioni che ne prendono il posto. La normativa prevede tre aliquote: 7,1% per i redditi fino a 8.500 euro, 5,3% per quelli superiori a 8.500 e fino a 15 mila euro e 4,8% per gli importi oltre i 15 mila euro, fermo restando il limite complessivo di 20 mila euro. Per individuare la percentuale corretta, il reddito viene rapportato all’intero anno, mentre il contributo viene calcolato sulle somme effettivamente percepite. L’importo realmente riconosciuto dipenderà comunque dai periodi di fruizione delle prestazioni e da eventuali somme già ricevute.

Quando conviene rinunciare al bonus RPF: il rischio di dover restituire i soldi nel 2027

Il riconoscimento automatico del bonus non garantisce a tutti il diritto a conservare le somme ricevute. Il rischio riguarda soprattutto chi nel 2026 ha alternato stipendio e NASpI, cambiato datore di lavoro o percepito redditi aggiuntivi da affitti e collaborazioni. Chi prevede di superare la soglia può comunicare la rinuncia entro il 9 dicembre 2026, accedendo al portale INPS con SPID, CIE o CNS e utilizzando il servizio dedicato ai benefici fiscali. La scelta non comporta la perdita definitiva dell’agevolazione: se dalla dichiarazione dei redditi del 2027 emergerà il possesso dei requisiti, sarà comunque possibile recuperare le somme spettanti.

Per i redditi superiori a 20 mila euro è inoltre prevista un’ulteriore detrazione IRPEF: 1.000 euro annui per chi guadagna fino a 32 mila euro, con una riduzione progressiva fino all’azzeramento al raggiungimento dei 40 mila euro. Il bonus RPF è distinto dal trattamento integrativo, conosciuto come ex bonus Renzi, che può arrivare a 1.200 euro annui. Le due agevolazioni possono essere riconosciute contemporaneamente in presenza dei rispettivi requisiti.