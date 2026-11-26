Milano si conferma la migliore borsa europea con un rialzo del 2,45%, spinta dal forte recupero dei titoli tecnologici e da Prysmian. Il clima di fiducia sull'intelligenza artificiale ha riportato gli acquisti, nonostante l'assenza di Wall Street per il Giorno del Ringraziamento. Bene anche il comparto auto e le banche, mentre lo spread Btp-Bund scende a 108,5 punti.

Le piazze finanziarie europee hanno archiviato la seduta di giovedì 26 novembre con toni decisamente positivi, guidate da Milano che si è confermata la regina del continente con un progresso del 2,45%. L’indice Ftse Mib ha beneficiato di un ritrovato ottimismo sul settore dell’intelligenza artificiale, dopo giorni di vendite intense.

La giornata è stata caratterizzata dalla chiusura dei mercati statunitensi per la festa del Ringraziamento, una condizione che ha ridotto i volumi degli scambi ma non ha frenato l’entusiasmo degli investitori europei.

Il ritorno in auge dei titoli tecnologici e industriali

A trascinare l’indice milanese sono stati i nomi legati alla tecnologia e all’industria pesante.

Prysmian ha messo a segno il rimbalzo più evidente, chiudendo in rialzo del 6,42%. Il titolo ha reagito positivamente al via libera ricevuto dalla Grecia, tramite Ipto, per sette progetti di collegamento sottomarino tra le isole del Dodecaneso e la terraferma, un’operazione dal valore complessivo fino a 910 milioni di euro. Dopo aver sofferto nelle sedute precedenti proprio a causa della sua esposizione al settore AI, il gruppo ha recuperato terreno insieme ad altri produttori di microprocessori come Soitec (+5,5%), Stm (+5,15%), Nordic (+5,54%), Infineon (+4,3%) e Technoprobe (+4,15%).

Non è stato da meno il comparto automotive, sostenuto da analisi di settore che hanno favorito gli acquisti. Stellantis ha guadagnato il 6%, seguita da Renault (+4,5%) e Volkswagen (+3,25%). Anche il settore bancario ha mostrato segnali di ripresa dopo le perdite della vigilia, con Banco Bpm in rialzo del 3,6% e Intesa Sanpaolo del 2,25%. Attenzione particolare su Unicredit, che ha chiesto a Commerzbank la convocazione di un’assemblea straordinaria per rimodellare il consiglio di sorveglianza, mossa che precede l’attesa approvazione finale da parte delle autorità di vigilanza polacche.

Materie prime in rialzo e valutario stabile

Sul fronte delle commodities, il greggio ha continuato a salire, spinto dalle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Il Wti ha chiuso in aumento dello 0,97% a 84,49 dollari al barile, mentre il Brent si è attestato intorno ai 95 dollari. In lieve progresso anche il gas naturale, salito a 87,41 euro al MWh, e l’oro, che ha recuperato quota 3.574,65 dollari l’oncia con un incremento dello 0,53%. Il rame ha registrato un rialzo superiore al 3%, seguendo la scia positiva dei titoli tecnologici.

Per quanto riguarda il mercato valutario, il dollaro ha ceduto terreno rispetto alle principali valute, scendendo quasi a 1,1 sull’euro e oltre 1,31 sulla sterlina. Questa debolezza del biglietto verde ha contribuito a sostenere le borse europee, offrendo un contesto favorevole agli asset denominati in altre valute.

Rendimento dei titoli di Stato e dati macroeconomici

I rendimenti dei titoli di Stato europei sono risaliti, interrompendo la discesa registrata nella seduta precedente legata alle vendite di titoli tecnologici. Lo spread tra il Btp decennale italiano e il Bund tedesco si è compresso a 108,5 punti base. Il rendimento annuo del titolo italiano è salito di 0,8 punti percentuali al 4,35%, mentre quello tedesco è aumentato di 4,2 punti al 3,27%.

Dalla Germania arrivano segnali misti sulla fiducia dei consumatori. L’indicatore GfK è salito a -30,2 in vista di dicembre 2026, migliorando leggermente rispetto al dato di novembre (-30,9) e toccando il livello più alto da luglio. Tuttavia, il dato rimane inferiore alle attese del mercato e ben lontano dai livelli registrati un anno prima. Le aspettative sul reddito sono migliorate, ma i prezzi elevati dell’energia continuano a pesare sui bilanci delle famiglie, mantenendo prudente la propensione agli acquisti.

Nell’Eurozona, la crescita dei prestiti ha confermato una dinamica differenziata. A ottobre 2026, i finanziamenti alle famiglie sono aumentati del 3,1% su base annua, raggiungendo quota 7.295 miliardi di euro, un ritmo che rappresenta il massimo dal febbraio 2023. Più marcata è stata l’accelerazione dei crediti alle imprese, saliti al 4,5% dal 4,2% di settembre, segno di una maggiore domanda di capitale da parte del settore produttivo.