Il weekend del 27-29 novembre offre su Prime Video una serie tv molto seguita, Gli Anelli del Potere 3, e diversi film usciti nelle ultime settimane. Nello stesso periodo il catalogo perderà diversi titoli di culto, che hanno una scadenza fissata al 1 dicembre.

Gli Anelli del Potere 3 e il finale di stagione

La serie è arrivata con gli episodi 7 e 8 della terza stagione, disponibili dal 25 novembre. Il finale mette di fronte le forze del bene, cioè gli elfi e i numenoreani, e le forze del male guidate da Sauron. Dopo la creazione dell’Unico Anello, Sauron non avrebbe più ostacoli nel dominio sulla Terra di Mezzo, ma il finale lascia aperta la questione.

I film usciti di recente

Il biopic Madden, uscito il 18 novembre, racconta la vita di John Madden e del suo amico Al Davis. Il film ripercorre la collaborazione con i Raiders, culminata nella vittoria al Super Bowl, l’ascesa di Madden come voce più famosa del football americano e la nascita del videogioco Madden NFL.

Accanto a lui c’è la moglie Virginia.

Il 20 novembre è uscito il thriller spagnolo Perfetti bugiardi. La storia si svolge all’università di Tagus, dove Jude Derry si infiltra nella cerchia dei fratelli Cash, Aegan, Adrik e Alex, per scoprire la verità sulla morte del fratello. La ricerca di vendetta si trasforma presto in una rete di seduzione e menzogne.

Il 23 novembre è arrivata in streaming la commedia romantica Scontrarsi a Natale. Due editor rivali, Ryan Mitchell e Hannah Hendricks, restano bloccati da una tormenta e devono condividere un’auto a noleggio fino a New York, dove rischiano di perdere il lavoro.

Blade Runner 2099, la nuova serie

La serie Blade Runner 2099 esce il 25 novembre e si svolge circa cinquant’anni dopo gli eventi di Blade Runner 2049. Nella Los Angeles di questo futuro, i replicanti hanno vinto una guerra contro gli esseri umani e sono diventati la specie dominante sulla Terra.

Le protagoniste sono Cora, un’umana che vive con una falsa identità e cerca di proteggere il fratello Elias, e Olwen, una replicante Nexus-9 che ha poco tempo da vivere. Interpretano i ruoli Hunter Schafer e Michelle Yeoh. Le due sono costrette a collaborare per ritrovare Marek Blau, un altro Blade Runner, e seguono le tracce di un gruppo di replicanti ribelli guidati da un leader chiamato Julius, che promette di prolungare la vita dei replicanti oltre il limite fissato dai loro creatori.

I titoli che lasciano il catalogo il 1 dicembre

Entro il 1 dicembre Prime Video rimuoverà diversi film di culto. Tra questi ci sono The Terminator del 1984, con Linda Hamilton e Arnold Schwarzenegger, Harry ti presento Sally del 1989, La bambola assassina del 1988, Balle spaziali del 1987 e Erin Brockovich – Forte come la verità del 2000. Sono in scadenza anche Codice d’onore, tratto da una pièce di Aaron Sorkin, e Sette anime del 2009. Chi vuole vedere uno di questi film ha quindi pochi giorni a disposizione.