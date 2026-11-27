Dopo una maratona di 15 ore, il Consiglio europeo straordinario di Bruxelles dedicato al bilancio pluriennale dell’Unione non ha prodotto un’intesa. Antonio Costa si è presentato in conferenza stampa con un tono calmo, ma per tutta la giornata il clima è stato teso e il vertice, come previsto, è stato dominato dallo scontro.

Il bilancio pluriennale copre il periodo 2028-2034 e richiede l’unanimità in Consiglio e il consenso del Parlamento europeo.

Frugali e Amici della Coesione su fronti opposti

I sette Paesi frugali hanno chiesto più tagli alla spesa e in parte hanno boicottato i confessionali organizzati da Costa con i gruppi di leader per avvicinare le posizioni.

Tra i 17 Amici della Coesione il malcontento è stato guidato da Giorgia meloni, insoddisfatta della ripartizione delle spese e dell’impianto delle risorse proprie.

Meloni si è detta contraria anche a un meccanismo decisionale automatico di lungo termine, sostenuto in primo luogo da Friedrich Merz. Il commento della premier a margine del vertice è stato: «Siamo a anni luce da una soluzione».

Ha aggiunto: «Non firmerò per dare di più e ricevere di meno».

La premier ha chiesto di tutelare i finanziamenti destinati alla politica agricola comune (Pac) e alla coesione, ribadendo la necessità di preservarli. Nella mattinata Meloni e il presidente della Romania Nicușor Dan hanno co-presieduto la riunione dei leader degli Amici della Coesione.

Il prestito a Kiev e il meccanismo automatico

Sul prestito da 45 miliardi per Kiev, 24 Stati membri appoggiano la proposta. La Bulgaria parteciperà solo alla componente non militare, concentrandosi sulle regioni in cui è presente la propria minoranza nazionale. Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia sono contrarie. Toccherà a Costa e a Ursula von der Leyen convincerle.

Più difficile il punto del meccanismo automatico per il finanziamento di lungo periodo a Kiev, che riguarda circa 100 miliardi per il settennato. La misura è sostenuta da Germania, Paesi nordici e Paesi baltici. Meloni non contesta il sostegno all’Ucraina, ma il fatto che il finanziamento scatti in modo automatico.

Costa ha chiesto a tutti i Paesi di collaborare: «tutti devono collaborare per riuscire ad arrivare ad un accordo entro fine anno». Nella settimana successiva al vertice potrebbe presentare una nuova proposta sul Quadro finanziario 2028-34.

La notte della plenaria e il commento di Magyar

Costa aveva organizzato il vertice in tre parti: una plenaria, i confessionali con i gruppi di Paesi e le conclusioni. Il formato non ha funzionato. Il malumore dei Paesi, soprattutto dei frugali, è emerso già sulla composizione dei gruppi. Svezia, Belgio, Danimarca e Austria hanno boicottato gli incontri, mentre Germania, Finlandia e Olanda non lo hanno fatto.

Quando a notte fonda i 27 sono tornati in plenaria, Danimarca, Ungheria e Italia hanno chiesto a Costa di non procedere alle conclusioni orali, perché in pochi condividevano la sua lettura dei confessionali. Il premier ungherese, Peter Magyar, ha commentato: «Il vertice è stato inutile, ha aumentato le distanze».

Con i negoziati ancora aperti, il rischio concreto è che l’intesa slitti all’inizio del 2027, oltre la scadenza di fine anno indicata da Costa.