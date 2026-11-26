(Adnkronos) - "Se riusciremo a raggiungere un riavvicinamento delle nostre idee sulla base di questi semplici principi, sono fiducioso che potremo trovare un accordo entro la fine dell'anno". Sono le parole del cancelliere tedesco Friedrich Merz nel corso di una conferenza stampa, durante i lavori ...

(Adnkronos) – “Se riusciremo a raggiungere un riavvicinamento delle nostre idee sulla base di questi semplici principi, sono fiducioso che potremo trovare un accordo entro la fine dell’anno”. Sono le parole del cancelliere tedesco Friedrich Merz nel corso di una conferenza stampa, durante i lavori del Consiglio europeo, in cui ha esposto le priorità della Germania nel dibattito sul Quadro finanziario pluriennale 2028-34.

“Io, da parte mia, sono fiducioso, e farò tutto il possibile per fare la mia parte e contribuire a questo risultato”, aggiunge.

Le elezioni dell’anno prossimo potrebbero rendere più difficile l’approvazione di un accordo nel 2027, sottolinea il cancelliere: “E’ per questo che stiamo tutti lavorando duramente per assicurarci di raggiungere un’intesa entro la fine dell’anno”.

Si prospetta “una riunione del Consiglio molto intensa il 17 dicembre: non sono sicuro che ci riusciremo, ma continuo a sperare. Non perdo la speranza”.

“Abbiamo discusso molto approfonditamente del prossimo quadro finanziario e abbiamo dovuto constatare che le idee su come dovrebbe essere strutturato sono ancora molto distanti: non è una vera sorpresa.

Sappiamo tutti che ci vogliono tempo e buona volontà per raggiungere un riavvicinamento delle posizioni”, aggiunge.

Nel corso dello scambio con la stampa, Merz ha sottolineato di essere d’accordo con il presidente francese Emmanuel Macron riguardo alla necessità di chiudere un accordo entro fine anno. “Ne abbiamo parlato un paio di giorni fa. In effetti dovremmo cercare di raggiungere un accordo entro la fine dell’anno”.

“Ci rivedremo il 17 dicembre. Abbiamo previsto due giorni: potremmo impiegarne qualcuno in più, ma tutti vogliamo essere a casa per Natale. Avremo tempo per condurre i colloqui necessari. E penso che sarebbe un bene per l’Europa se riuscissimo nel nostro intento. Condivido la valutazione secondo cui dovremmo fare tutto il possibile affinché ciò accada”, afferma Merz.

Due i principi fondamentali che hanno guidato i negoziati, spiega Merz. “Il primo è che le finanze pubbliche non sono nelle migliori condizioni, e questo vale per tutti gli Stati membri dell’Ue. Dobbiamo tutti risparmiare, ed è per questo che non dobbiamo fare promesse a livello europeo che non possiamo mantenere”. Questo “ha molto a che fare con il livello di indebitamento in Europa”, prosegue: “Dobbiamo vigilare, e lo faremo, sulla stabilità della nostra moneta”, poiché un indebitamento eccessivo “non è solo un pericolo per l’Europa, ma anche una minaccia per la sovranità europea”. Il secondo elemento è la “più grande minaccia esterna che l’Europa si trova ad affrontare: la guerra in Ucraina, che rappresenta una minaccia per la sicurezza di tutti noi”, rileva Merz, sottolineando che occorre rendere l’Ue forte sul piano economico, ma anche rafforzare la sua capacità di difendersi.

Un accordo sul Quadro finanziario pluriennale per la Francia “non è un fine in sé”, quindi, Parigi non firmerà un’intesa “se non ci sono le condizioni”, ma in ogni caso “non sarò politicamente nelle condizioni di concludere una discussione” sul bilancio Ue “dopo il 31 dicembre” prossimo. “Saremo costruttivi ed esigenti” nel cercare un accordo sull’Mff 2028-34, ma “non a tutti i costi”, precisa il presidente francese Emmanuel Macron.

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