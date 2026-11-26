Giovedì 26 novembre 2026 un attacco con droni ucraini ha colpito la raffineria Slavyansk ECO, nella regione russa del Krasnodar, nel sud del Paese. Il raid ha provocato un incendio e danni gravi all’impianto.

Danni alla raffineria e sversamento di petrolio

La società che gestisce la raffineria ha spiegato che l’attacco è avvenuto durante una fermata per manutenzione, in corso dall’attacco di droni di settembre.

Il colpo ha danneggiato in modo significativo l’unità di distillazione atmosferica del greggio.

Sono stati distrutti i depositi di prodotti petroliferi pesanti. Anche alcune tubazioni che trasportano prodotti pesanti e frazioni di benzina hanno subito danni. Secondo l’operatore, le cisterne di greggio sono state forate e nell’area si sono sviluppati grandi incendi, mentre si è verificato uno sversamento di petrolio.

Le autorità locali del Krasnodar hanno riferito di quattro persone ferite, due delle quali ricoverate in ospedale. Le facciate e le finestre di quattro palazzi residenziali di Slavyansk-on-Kuban sono state danneggiate. Anche tre abitazioni private nel villaggio di Starovelichkovskaya, nel distretto di Kalininsky, hanno riportato danni.

Il contesto degli attacchi alle raffinerie russe

Kiev ha intensificato gli attacchi contro le raffinerie russe a partire dalla fine di ottobre, dopo che una tregua energetica annunciata unilateralmente dal presidente statunitense Donald Trump all’inizio del mese non si è concretizzata. Né Mosca né Kiev hanno confermato formalmente quell’intesa.

Secondo stime di due fonti del settore, gli attacchi di droni hanno ridotto del 45% il volume complessivo di greggio lavorato dalle raffinerie russe dalla fine di ottobre. A settembre Trump aveva chiesto a Kiev di smettere di colpire le infrastrutture russe legate al diesel, sostenendo che quegli attacchi aggravavano la scarsità di carburante a livello globale.

Vittime civili negli altri attacchi

Nella regione russa di Zaporozhye cinque civili sono morti in un attacco con droni ucraini, ha dichiarato il governatore Evgeny Balitsky. La settimana precedente, secondo Rodion Miroshnik, funzionario del ministero degli Esteri russo incaricato di documentare i presunti crimini di guerra ucraini, gli attacchi hanno ucciso almeno 65 civili, tra cui un bambino.

Mosca ha a sua volta intensificato gli attacchi con missili e droni a lungo raggio contro infrastrutture militari ucraine, siti militari e infrastrutture portuali e di trasporto marittimo che, secondo il Cremlino, sostengono le forze armate ucraine.

La società ha reso noto che è in corso il contenimento dello sversamento e che una valutazione dettagliata dei danni seguirà nei prossimi giorni.