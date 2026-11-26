Un'autocisterna si ribalta sulla tangenziale del Cairo, il fuoco travolge auto e moto e il conducente di un'auto finisce in manette.

Un’autocisterna si è ribaltata mercoledì sulla Ring Road, la grande arteria che circonda il Cairo, e ha innescato un incendio che ha causato la morte di almeno 31 persone. Il rogo è divampato nell’ora di punta, a Waraq, quartiere densamente popolato del governatorato di Giza, nell’area della Grande Cairo.

Le autorità egiziane hanno reso noto di aver arrestato l’automobilista sospettato di aver provocato l’incidente.

Il rogo e il bilancio

Il bilancio provvisorio conta 31 morti e 21 feriti. Secondo le autorità, le fiamme hanno carbonizzato 27 veicoli, tra auto e moto. Un altro resoconto parla di più di due dozzine di mezzi e riporta 26 feriti. Sul posto sono arrivate 39 ambulanze, mentre vigili del fuoco e protezione civile hanno domato le fiamme.

Un automobilista rimasto bloccato nel traffico ha descritto la scena: «È stato un incendio enorme, le auto sono rimaste intrappolate una accanto all’altra a causa del fuoco. È stata una scena sconvolgente».

La dinamica secondo l’automobilista arrestato

L’uomo ha dichiarato agli investigatori di aver superato il limite di velocità e di essere passato da una corsia all’altra prima di urtare la cisterna nella parte posteriore destra.

Ha poi perso il controllo dell’auto e sbandato violentemente verso destra, mentre uno pneumatico del mezzo pesante scoppiava.

L’autocisterna ha colpito il muro di cemento dell’autostrada e si è ribaltata. La fuoriuscita di carburante ha innescato l’incendio.

Indagini, cause e identificazione delle vittime

La Procura ha ordinato l’arresto del conducente dell’auto, ritenuto responsabile dell’accaduto. Una squadra di magistrati guidata dall’avvocato generale della Procura di Giza Nord ha effettuato i rilievi sul posto, mentre altri investigatori hanno interrogato i feriti negli ospedali di Imbaba, Al-Warraq e Bulaq Al-Dakrour.

In un primo momento si era parlato di un camion carico di bombole di gas. La Procura ha precisato che l’incidente è partito da un’autocisterna che trasportava prodotti petroliferi. Un’ipotesi avanzata in diretta televisiva attribuiva il ribaltamento alla caduta di un cavo elettrico, ma la Procura ha escluso in via ufficiosa questo scenario, ritenendo che il cavo sia stato danneggiato dagli incendi.

Il ministro della Salute Khaled Abdel Ghaffar ha riferito che i feriti sono stati trasferiti negli ospedali della zona e ha annunciato un sopralluogo sul luogo dell’incidente. Il presidente Abdel-Fattah al-Sisi ha espresso cordoglio alle famiglie delle vittime.

Per identificare alcuni dei corpi serviranno analisi del Dna. Gli accertamenti proseguono per valutare i danni e stabilire eventuali altre responsabilità.