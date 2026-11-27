Spagna e Marocco sono due delle nazioni che ospiteranno il Mondiale maggiore del 2030. Le due squadre si sono affrontate al Mondiale Under 17 in Qatar, e il giornalista Sohail Malik ha chiesto ai giocatori se credono che il calcio internazionale ad alto livello faccia parte del loro futuro.

La partita decisiva del girone H

Nell’ultima partita della fase a gironi, giovedì 26 novembre 2026, la Spagna ha battuto il Marocco per 2-0. Il Marocco, allenato da Ahmed Kantari, puntava a ottenere un risultato positivo e a chiudere al primo posto del girone.

La Spagna è passata in vantaggio al 18° minuto con l’attaccante Primo Tunkara, e si è portata avanti nel punteggio prima dell’intervallo.

Nella ripresa il Marocco ha spinto per il pareggio, ma al 61° minuto Ilowa Gomez ha portato la Spagna sul 2-0.

Il secondo posto del Marocco nel girone H

Nonostante la sconfitta, il Marocco ha conservato il secondo posto. La Cina ha vinto 8-0 contro le Figi, ma il risultato non è bastato a superare i marocchini, che sono rimasti davanti per la differenza reti.

Il Marocco aveva esordito con un successo per 6-0 sulle Figi, poi aveva pareggiato 2-2 con la Cina. Nei minuti finali di quella gara la squadra era stata rimontata e ha poi conquistato un punto. Con il secondo posto, il Marocco passa alla fase a eliminazione diretta.

Il futuro dei giovani calciatori

Spagna e Marocco hanno giocatori under 17 che puntano al Mondiale 2030. Sohail Malik ha chiesto ai ragazzi se pensano che giocare ad alto livello con la nazionale maggiore sia nel loro futuro.