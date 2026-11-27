Il Costa Rica ha respinto all’aeroporto di San José Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati. I servizi di immigrazione hanno motivato la decisione con un’allerta internazionale a suo carico, legata a connessioni con atti terroristici.

Albanese era arrivata ieri nello scalo per ricevere un dottorato honoris causa dall’Università del Costa Rica, ateneo pubblico.

Da tempo accusa Israele di genocidio e di altri crimini di guerra nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania.

L’allerta internazionale e le dichiarazioni delle autorità

Omer Badilla, capo della Direzione generale per la migrazione e gli stranieri, ente che fa capo al Ministero dell’Interno, ha dichiarato in un video pubblicato sui social network: «Francesca Albanese è oggetto di un’allerta internazionale a causa di legami con atti terroristici».

Ha aggiunto: «Spero che questo serva a dissipare ogni dubbio e a far comprendere il profilo di questa signora in relazione alla sicurezza nazionale».

Homer Badilla, direttore dell’Ufficio Immigrazione del Costa Rica, ha confermato la motivazione del divieto di ingresso, senza precisare da dove provenga l’avviso né a quali atti terroristici si riferisca.

Albanese ha reagito su X, dall’aeroporto, scrivendo: «È una vergogna».

In un’intervista a un’emittente radiofonica dell’ateneo ha dichiarato che quanto accaduto è deplorevole. Sui social ha poi scritto: «Conosci il vero volto di una autorità» e ha aggiunto che ciò accade «nel momento in cui gli dai fastidio o superi i suoi limiti».

Le reazioni internazionali e il profilo di Albanese

L’ambasciatore israeliano all’Onu, Danny Danon, ha elogiato il Costa Rica per il provvedimento. Su X ha scritto: «Coloro che sfruttano il proprio mandato Onu per diffondere una propaganda ignobile e legittimare organizzazioni terroristiche devono risponderne».

Albanese è di nazionalità italiana ed è una relatrice indipendente nominata dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite. Quando formula analisi o opinioni non rappresenta l’organizzazione. È sottoposta a sanzioni da parte degli Stati Uniti per le sue critiche sul trattamento dei palestinesi da parte di Israele e figura in una lista nera internazionale che le impedisce di usare carte di credito statunitensi e di effettuare numerose operazioni bancarie.

La presidente del Costa Rica, Laura Fernández, è una stretta alleata del presidente statunitense Donald trump. Dal suo insediamento, avvenuto lo scorso maggio, ha avviato un riavvicinamento a Israele su questioni commerciali.

L’Università del Costa Rica ha motivato la scelta di Albanese come destinataria del suo dottorato honoris causa annuale con la «solida formazione accademica, della sua esperienza, della sua produzione bibliografica e della sua attenzione nel segnalare comportamenti illeciti, irregolarità o violazioni».