Jared Kushner elogia Vladimir Putin e lo definisce una figura storica. Intanto Mosca e Kiev si confrontano sul dialogo e sugli attacchi.

L’inviato della Casa Bianca Jared Kushner ha affermato che il presidente russo Vladimir Putin ha mostrato moderazione nel conflitto con l’Ucraina, perché non ha utilizzato armi nucleari. Kushner, genero di Donald Trump, ha parlato in un’intervista per il podcast MD Meets, ripresa dalla Bbc.

Le parole di Kushner su Putin

Nell’intervista Kushner ha detto di essere convinto che Putin desideri la pace. Ha poi definito il leader russo un grande uomo di politica. Secondo Kushner, il presidente russo ha accettato di non usare armi nucleari e lo ha assicurato che non è questa la sua intenzione.

Kushner ha dichiarato: «Finora Putin ha mostrato moderazione; ha accettato di non usare armi nucleari, il che ovviamente è un fatto di grande importanza, e ci ha rassicurato che non è questa la sua intenzione.

È senza dubbio un grande uomo della politica, una figura storica».

Il contesto del conflitto

Le dichiarazioni arrivano mentre la guerra tra Russia e Ucraina continua. Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha sostenuto che Mosca è aperta al dialogo con chiunque sulla questione ucraina, purché avvenga tra persone perbene. Lavrov ha accusato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky di voler provocare uno scontro tra Russia e Nato e di voler far fallire i negoziati.

Zelensky ha avvertito che la Russia sta completando i preparativi per un nuovo attacco su vasta scala contro impianti energetici, infrastrutture logistiche e servizi essenziali nelle città. Ha chiesto con urgenza intercettori per i sistemi di difesa aerea Patriot e Nasams.

Anche la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha parlato del sostegno all’Ucraina. Ha detto che Kiev ha bisogno di finanziamenti stabili, sostenibili e prevedibili, e che la posta in gioco va oltre i confini dell’Ucraina.