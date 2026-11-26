(Adnkronos) - “Sono molto orgoglioso di aver potuto presentare oggi il Fattore Lidl, l'effetto moltiplicatore della nostra azienda su tutta la filiera e sul Paese. In Italia il nostro impatto è pari allo 0,3% del Pil”. Lo afferma Martin Brandenburger, Ceo di Lidl Italia, oggi a Milano, in occ...

(Adnkronos) – “Sono molto orgoglioso di aver potuto presentare oggi il Fattore Lidl, l’effetto moltiplicatore della nostra azienda su tutta la filiera e sul Paese. In Italia il nostro impatto è pari allo 0,3% del Pil”. Lo afferma Martin Brandenburger, Ceo di Lidl Italia, oggi a Milano, in occasione dell’evento ‘Fattore Lidl’, con cui sono stati presentati i dati del Report d’impatto socio-economico 2025 di Lidl Italia.

“Siamo molto soddisfatti – aggiunge – anche del nostro lavoro sull’export. Grazie alla nostra azienda e alla nostra struttura siamo riusciti a esportare più di 3,4 miliardi di euro di beni alimentari dall’Italia all’estero attraverso la rete Lidl in Europa. Importante è per noi anche la responsabilità sociale. Sono 24.000 le persone che oggi lavorano per noi, di cui 87% hanno un contratto a tempo indeterminato.

Il nostro impegno sul territorio si estende anche grazie alla collaborazione storica con il Banco alimentare, con cui riusciamo a ridurre lo spreco di cibo e nel 2025 abbiamo recuperato più di nove tonnellate di beni alimentari, devolvendole a chi ha veramente bisogno di questi prodotti”.

L’incontro è stato inoltre l’occasione per un confronto sui costi energetici elevati e sulla pressione persistente sul potere d’acquisto delle famiglie: “La situazione legata all’energia – prosegue – la subiamo tutti, le famiglie ma anche le aziende.

I costi dell’energia sono cresciuti fino a 30 milioni per noi, ma anche in questa situazione difficile sosteniamo le famiglie italiane con un’offerta conveniente e di alta qualità, senza scaricare sui consumatori questi costi. Investiamo tutto il nostro margine per tutelare il potere d’acquisto delle famiglie. Abbiamo quindi bisogno che le istituzioni creino le condizioni per garantire a tutti un’energia economicamente accessibile, ma anche sostenibile. Questo è importante perché, se disponiamo di queste condizioni, possiamo generare valore aggiunto non soltanto per il nostro Paese, ma anche portarlo all’estero” con l’export.

“Questo – conclude – è anche il nostro compito e il nostro obiettivo: moltiplicare il valore di Lidl Italia. Sappiamo di avere un vantaggio che non tutti i Paesi hanno: nel settore agroalimentare noi giochiamo in Champions League e vogliamo continuare a farlo anche in futuro, valorizzando l’orgoglio per la qualità dei nostri prodotti e la competenza dei nostri fornitori”.

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