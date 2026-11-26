(Adnkronos) - Una mail di poche righe contenente minacce di morte, verosimilmente verso il conduttore del programma e gli inviati autori di alcune inchieste, è stata recapitata nelle scorse settimane alla redazione di Mi Manda RaiTre. La missiva, datata 11 ottobre, è stata tenuta riservata in att...

(Adnkronos) – Una mail di poche righe contenente minacce di morte, verosimilmente verso il conduttore del programma e gli inviati autori di alcune inchieste, è stata recapitata nelle scorse settimane alla redazione di Mi Manda RaiTre. La missiva, datata 11 ottobre, è stata tenuta riservata in attesa di alcuni riscontri, anche allo scopo di presentare una denuncia quanto più circostanziata possibile alle Forze dell’Ordine.

“Abbiamo ritenuto di prenderci del tempo prima di rendere nota la cosa, nella convinzione di dover mettere insieme alcuni elementi – spiega il conduttore Federico ﻿Ruffo – Abbiamo infatti motivo di credere che le minacce siano collegate a una serie di messaggi whatsapp e social giunti all’indirizzo mio, della nostra inviata Chiara De Antoni e di alcuni degli autori, che abbiamo messo insieme in queste settimane, giunti da personaggi toccati dalla nostra inchiesta su alcuni imprenditori balneari

della ﻿Puglia, in particolare del comune di Salve, dove a seguito delle nostre rivelazioni il Sindaco ha rimosso dal proprio incarico l’Assessore al Commercio”.

“Non a caso – ha aggiunto Ruffo – la mail contenente minacce di morte ci è stata recapitata alla nostra redazione pochissime ore prima della violenta aggressione all’ex sindaco di Salve, Claudio Martella, selvaggiamente picchiato davanti la propria abitazione da due uomini incappucciati, dopo essere stato accusato di essere la nostra fonte per l’inchiesta.

La mail – spiega il conduttore – è stata inviata da una mail probabilmente creata appositamente, ma in maniera piuttosto goffa. Contiamo si possa risalire al mittente. Si tratta di poche righe in cui prima si invoca la chiusura del programma, poi la chiosa: ‘chi offende la mia persona o tocca la mia persona o quella dei miei cari merita la morte e basta’.

Temo – conclude Ruffo – che non ci sia molto da dire: trovo surreale che qualcuno ritenga ancora, nel 2026, che si possa mettere a tacere una redazione in questo modo. Significa vivere fuori dal tempo. Abbiamo continuato a lavorare senza essere minimamente toccati dalla cosa e continueremo a farlo, in questa redazione si lavora come in una famiglia, toccare uno di noi equivale a toccarci tutti. Semplicemente ci sembrava giusto far sapere a queste persone che i loro operato non resterà impunito: a inizio settimana verrà presentata una corposa denuncia, scopriremo chi si nasconde dietro una mail anonima e faremo in modo risponda di questa assurdità”.

Mi Manda Raitre tornerà in onda regolarmente con i tre appuntamenti settimanali : in prima serata venerdì 27 novembre (domani) a partire dalle 21:20, poi sabato e domenica mattina dalle 8:05 alle 10:00.

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