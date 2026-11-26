Da settimane è acceso il toto nomi per Sanremo 77, il Festival che Stefano De Martino guiderà come conduttore e direttore artistico. In questi giorni si parla di un possibile ruolo per Pasquale La Rocca, il ballerino che ha vinto The Traitors Italia e che è tra i protagonisti di Ballando con le Stelle.

Secondo i rumor, il ballerino potrebbe trovarsi a febbraio tra le strade di Sanremo, cittadina ligure, a intervistare i big in gara.

Nessuna delle voci è però stata confermata dalla Rai.

Le voci di Duello e Parpiglia

Durante il suo intervento nel podcast Talklandia, il giornalista di FanPage Gennaro Marco Duello ha parlato di alcune soffiate secondo cui La Rocca potrebbe essere al Festival, senza precisare il ruolo. Duello ha detto: “Sai cosa si vocifera su di lui? Ho sentito mezze voci.

Ci sono delle voci su Sanremo 77 e Pasquale La Rocca, ma sono ancora delle mezze voci.” Il giornalista ha aggiunto che si esprimerà meglio quando arriveranno voci complete.

Anche Gabriele Parpiglia, nella sua newsletter, ha indicato la stessa possibilità. Secondo lui Alberto Matano avrebbe adocchiato La Rocca come inviato de La Vita in Diretta durante il Festival.

Parpiglia ha scritto: “Nel frattempo, Matano ha adocchiato Pasquale La Rocca. Sarà lui il nuovo inviato de La Vita in Diretta durante Sanremo? Noi diciamo di sì”. Le date indicate per la settimana del Festival sono dal 16 al 20 febbraio 2027.

Il rapporto con La Vita in Diretta

Matano ha sempre apprezzato La Rocca. Negli ultimi tempi il ballerino è entrato nel tavolo degli opinionisti di La Volta Buona, il programma pomeridiano di Rai Uno, dove commenta attualità e gossip. In passato alcuni opinionisti di quel tavolo sono stati promossi inviati del Festival: è accaduto ad Alba Parietti, Luca Tomassini e Giuseppe Giofrè.

Il sogno di Sanremo

In un’intervista a Tv Talk, La Rocca ha detto: “È il più grande evento dell’anno, è la settimana più bella della televisione italiana, parlo di Sanremo, per me sarebbe un sogno”. Il ballerino ha anche spiegato di non escludere altri programmi, reality compresi, dopo l’esperienza a The Traitors Italia.

Se la proposta non andasse in porto, il ballerino potrebbe candidarsi come cantante nel 2028, secondo quanto osservato nel materiale di riferimento. Per ora la notizia resta un’ipotesi e sarà la Rai a dire se i rumor sono fondati.