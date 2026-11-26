Affonda petroliera con 7.000 tonnellate di gasolio, un morto e sei feriti: al...

Affonda petroliera con 7.000 tonnellate di gasolio, un morto e sei feriti: al...

Un episodio di notevole portata che ha fatto scattare un allarme per inquinamento in uno dei mari più noti in Europa, situato proprio nelle vicinanze di una delle località più amate da chi cerca il divertimento e la movida, ora il problema riguarda però la salute dei cittadini che vivono nei pressi e di come potrebbe apparire l’acqua nelle prossime ore.

Petroliera affonda a largo di Ibiza, incidente con un morto e sei feriti

L’incidente ha coinvolto una petroliera, si sospetta sia la Med Emre, battente bandiera maltese, il suo tragitto secondo chi sta gestendo il caso, avrebbe dovuto concludersi a Barcellona dopo essere partita dal porto di Algeciras, nel sud della penisola iberica.

Il sinistro ha portato alla morte di un membro dell’equipaggio e al ferimento di altre sei persone, facenti anche loro parte dell’imbarcazione. Il numero totale di membri è di 17, gli altri 10 non hanno riportato alcuna ferita dallo scontro e risultano di fatto illesi.

Se da un lato il bilancio per la restante parte è positivo, vi è un grande problema ambientale che ha sollevato timori ed ha costretto ad agire tempestivamente per evitare danni di maggiore entità.

Petroliera affondata ad Ibiza, pericolo disastro ambientael per 7000 tonnellate di petrolio

Il grande timore delle autorità che si stanno occupando del caso è legato alla concreta possibilità di sversamento di petrolio e idrocarburi nel mare. La nave oggetto dell’incidente ne può contenere sino a 7.000 tonnellate.

Da qui la decisione, come riporta Europa.today.it, di agire tempestivamente chiamando i servizi di soccorso spagnoli e la nave specializzata in questo tipo di interventi, la “Clara Campoamor”, assieme ad ad un aereo che sorvola la zona interessata.

L’obiettivo è quindi di evitare lo sversamento di idrocarburi e petrolio che finirebbe con l’inquinare le spiagge spagnole. Il peggior disastro di questo tipo per la nazione iberica è avvenuto nel 2002 quando un incidente che coinvolse la petroliera Prestige fece sversare decine di migliaia di litri di petrolio, inquinando spiagge sia spagnole che francesi.