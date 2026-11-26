Il tema della tassazione per chi ha ingenti patrimoni è sul tavolo da tempo, ritornato in auge in questo periodo, lo sarà per tutto il 2027 in occasione della campagna elettorale, questo aspetto è stato considerato dai politici ma non vi è mai stato un vero e proprio sistema di attuazione concreto, si citano gli esempi francesi, inglesi e di altri paese ma in fondo mai nulla di concreto, ora qualcuno di influente ha ben pensato di metterci la faccia.

Tassa sui milionari, perché sarebbe giusta per il paese

Entrando nel vivo della tassa per i milionari è bene farne un’analisi di ciò che essa garantirebbe per il paese in senso generale.

Quando questa viene citata si pensa sempre che avendo così tanti soldi basterebbe che uno di loro investisse e si risolverebbe il problema.

E’ un modo di vedere la cosa piuttosto superficiale, il senso di questa tassazione è quello di garantire un regime fiscale più equo per tutti e soprattutto un tentativo di contrasto all’evasione che nel nostro paese galoppa.

Pochi ne parlano in Italia ed ancor meno sono coloro che effettivamente si occupano di gestire simili patrimoni, di conseguenza quando qualcuno lo fa è bene ascoltare e prendere appunti perché forse quelle parole potrebbero fungere da insegnamento.

Tassa milionari, come la si può gestire, parla una multimilonaria

Il tema è stato espresso da Giorgiana Notarbartolo, discendente di una famiglia nobile che, complice gli studi fatti in tema economico, prima alla bocconi e poi con un Master all’Isnead, ora si trova a capo di un’azienda familiare capace di generare un patrimonio di 1 miliardo di dollari.

Lei come riporta The Social Post, aderisce al movimento dei Patriotic Milionaries, una rete di persone molto facoltose che vogliono pagare più tasse. Per lei non ha senso chiamarla patrimoniale, quanto più tassa sulla ricchezza, che vada a colpire la fascia che va dall’1% allo 0,1% più ricco. In Italia secondo Oxfam il livello minimo da raggiungere per la tassazione è di 5 milioni di euro.

La tassazione secondo Notarbartolo è utile al fine di generare maggiore equità fiscale, in questo periodo storico generebbe ricavi maggiori rispetto al passato perché le ricchezze, pur restando sempre in mano a pochissimi, sono aumentate. Equità fiscale vorrebbe dire maggiori risorse da investire nel paese, contribuendo di fatto alla sua crescita.