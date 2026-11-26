Alberto Ravagnani, ex sacerdote e concorrente di Ballando con le Stelle, è diventato virale in Messico e Brasile. Il motivo è una confessione che non ha mai fatto. Alcuni post pubblicati su X e Instagram da account molto seguiti in America Latina gli attribuiscono frasi personali e audaci, che però non sono sue.

La storia della sua scelta di lasciare l’abito talare era già circolata in Europa, in Asia e in America, attraverso testate e utenti dei social.

La nuova ondata di attenzione è arrivata da questi post stranieri.

La crescita dei follower dall’America Latina

Ravagnani ha notato un aumento insolito di seguaci brasiliani e messicani. Ha condiviso le statistiche del suo profilo Instagram, dove Messico e Brasile risultano al secondo e terzo posto per numero di follower, subito dopo l’Italia.

Il suo commento è stato breve: “Tra di voi ci sono un sacco di messicani e brasiliani”.

Per capire l’origine di questa popolarità, l’ex prete ha verificato i contenuti circolati online. Le foto di quando era ancora sacerdote, trentatreenne all’epoca, erano accompagnate da virgolettati che secondo gli account stranieri di curiosità e cultura pop sarebbero suoi.

In base a quelle pagine, avrebbe detto di continuare ad amare Dio, ma di aver lasciato la tonaca perché non poteva rinunciare al desiderio.

La replica di Ravagnani sui post virali

Circa un’ora dopo aver mostrato le statistiche, Ravagnani ha ripubblicato uno dei post stranieri che citavano la presunta confessione. Ha scritto che i post tornano a circolare ciclicamente e ha aggiunto: “Oggi mi fanno sorridere.”

Ha poi ricordato di aver lasciato il ministero da tempo, e che quella vita fa ancora parte di lui. Ha spiegato di aver lasciato il sacerdozio per motivi più complessi di una semplice questione di istinti personali. Sulle frasi circolate sui social ha detto: “In realtà la questione è molto più articolata”.

Ravagnani ha indicato il libro La Scelta come luogo in cui racconta la sua storia e le ragioni della decisione. Il volume non è ancora stato tradotto in altre lingue, nonostante le richieste di versioni in inglese e in spagnolo. Ha scritto: “Spero che qualche casa editrice lo faccia!”.

L’intervista al giornalista britannico

Secondo la ricostruzione, la confessione potrebbe derivare da un’intervista rilasciata lo scorso febbraio a James Imam, giornalista britannico. In quell’occasione Ravagnani ha spiegato il cambio di vita con il bisogno di vivere liberamente la propria affettività e con la ricerca di maggiore autenticità, anche nel rapporto con il proprio corpo.

Nell’intervista ha parlato della difficoltà a rispettare celibato e castità e della volontà di non autocensurarsi più. Ha detto: “Io ho voluto stare dentro al celibato fino in fondo, anche se a un certo punto non ce l’ho fatta.”

Il giornalista ha riportato a sua volta che l’ex prete ha lasciato il ministero per la richiesta della Chiesa cattolica di astenersi dalle relazioni e dall’intimità fisica. Nel testo si legge anche che l’ex sacerdote ha affermato di aver avuto incontri fisici dopo l’ordinazione. Questa formulazione potrebbe aver alimentato il fraintendimento sulle frasi attribuite in seguito a Ravagnani.

Nel frattempo, con l’aumento dei follower stranieri, Ravagnani resta al centro di un’attenzione internazionale nata da una confessione che, secondo quanto ha spiegato lui stesso, non ha mai fatto nei termini riportati.