Più che una riscoperta dell’Ottocento e delle sue opere, è un focus sulla storia del collezionismo e su quei collezionisti che in quell’epoca hanno orientato il gusto e guidato i mercati. Lo ha sottolineato Isabella Valente, che con Rosario Caputo firma la curatela di Napoli tra i Borbone e la Belle Époque. Arte e impresa, nascita di una capitale moderna, presentata alla stampa nel Salone delle Feste della Reggia di Capodimonte e aperta al pubblico fino al 28 febbraio 2027.

Quasi 150 opere e 77 artisti tra Sala Causa e piano nobile

I numeri sono importanti: quasi centocinquanta opere, tra dipinti e sculture, firmate da settantasette artisti, per un racconto che va dall’età dei Lumi alle soglie della Grande Guerra. La mostra è allestita nella Sala Causa, con un collegamento alle Sale 21 e 22 del piano nobile.

Proposta dalla Fondazione Mezzogiorno e sviluppata con il Museo e Real Bosco di Capodimonte, rientra nel programma Neapolis 2500 promosso dal Ministero degli Affari Esteri attraverso il Comitato Neapolis 2500, main partner è Intesa Sanpaolo. Il percorso si articola in tre grandi nuclei, dalla veduta e dal gusto classico al realismo e al verismo, fino alla società postunitaria e alla Belle Époque.

Arte e impresa: la borghesia mecenate da Rothschild a Vonwiller

Il filo rosso è il rapporto tra la fioritura delle arti e l’ascesa di una borghesia imprenditoriale, finanziaria e manifatturiera, napoletana e straniera, che accanto alle committenze dinastiche e aristocratiche sostenne gli artisti e alimentò il mercato. Tra i nomi che riemergono ci sono i Rothschild, gli Aselmeyer, i Meuricoffre, Giovanni Vonwiller e tanti altri che hanno dato vita a un grande collezionismo napoletano. «La fioritura artistica della Napoli dell’Ottocento non può essere compresa pienamente senza riconoscere il contributo dell’impresa, dell’industria e della manifattura», ha ricordato Antonio D’Amato, presidente della Fondazione Mezzogiorno. «Gli imprenditori-mecenati sostennero gli artisti, ne accompagnarono la ricerca e trasformarono una parte della ricchezza prodotta in patrimonio culturale. La mostra restituisce visibilità a questi protagonisti e mette in luce il legame simbiotico che unisce arte e impresa, espressioni diverse eppure complementari di ingegno e creatività, che in quella straordinaria stagione della città divennero parte di una più ampia idea di progresso». Il direttore Eike Schmidt ha richiamato la vocazione storica del museo: «Capodimonte è stato in passato considerato come il museo dell’Ottocento. I Borbone acquistavano opere alle grandi esposizioni e le destinavano a Capodimonte, definito a quei tempi come il museo moderno». Per il prefetto Michele di Bari, presidente del Comitato Neapolis 2500, la mostra racconta «una Napoli che da secoli è protagonista della vita culturale europea». A quasi trent’anni da Civiltà dell’Ottocento, Capodimonte torna dunque a interrogarsi su quel secolo.

La presentazione alla stampa e il nuovo ingresso di Capodimonte

Il benvenuto alla stampa, nel Salone delle Feste per la presentazione della mostra, lo dà Pino Daniele. Nessuno ha raccontato meglio di lui la Napoli del secondo Novecento, ma in una mostra che si ferma alle soglie dei primi del ’900 la sua voce arriva come un ospite con un secolo di anticipo. Anche qui si ripercorre un topos, quello della Napoli da cartolina “Sonora”, lo stesso che ritroveremo in una delle grandi sale del museo, al 2° piano dove le opere sembrano scelte pensando a un visitatore che si presume poco attento. Eppure l’Ottocento napoletano una colonna sonora ce l’aveva, e di prim’ordine, bastava il Notturno op. 70 n. 1 di Giuseppe Martucci, del 1891, o una Marechiare di Francesco Paolo Tosti su versi di Salvatore Di Giacomo, del 1886, la musica dei salotti di quella stessa borghesia che la mostra racconta. Dettagli, si dirà. Spiazza di più il nuovo ingresso: finalmente un’entrata all’altezza dei grandi musei internazionali, peccato che l’aria sia più da terminal d’aeroporto che da reggia. Si attende l’imbarco, più che l’incontro con i capolavori.

Oltre il giardino: l’allestimento della mostra in Sala Causa

La bella sorpresa arriva varcando la soglia della Sala Causa. Ad accoglierci, finalmente, un allestimento ben pensato: un verde acido e un viola profondo che sposano bene le cornici dorate di quei magnifici paesaggi, delle gouache, di quell’eruzione del Vesuvio in cui la lava sembra venirci addosso. Il marmo della Notte di Thorvaldsen, del 1835, risalta con nitidezza sul fondo colorato.

Da De Sanctis a Gigante: la Napoli borghese vicina a Parigi

Poi ritroviamo Giuseppe De Sanctis, che fa passeggiare i suoi personaggi in abiti eleganti nel parco della Villa Comunale, accanto all’Hyde Park londinese di De Nittis. Guardando De Sanctis è impossibile non pensare alla Rue de Paris, temps de pluie di Gustave Caillebotte, del 1877, e Napoli non è mai sembrata così vicina a Parigi. C’è la Veduta di Capodimonte di Salvatore Fergola, che porta a passeggio una famiglia borghese proprio qui, sotto la Reggia. E per finire tutti nella Cappella di San Gennaro, con Giacinto Gigante a farci da guida, in una tela del 1863 che restituisce la folla stipata sotto gli ori della cupola.

Il Corot di Castel dell’Ovo in apertura del percorso

Un solo appunto sull’allestimento, l’apertura è affidata alla Baia di Napoli con Castel dell’Ovo di Jean-Baptiste Camille Corot, recentemente acquistata dallo Stato e assegnata alle collezioni del museo. È un’opera che gioca in un altro campionato rispetto a tutto ciò che la circonda, e proprio per questo l’avrei messa alla fine: i pezzi da novanta si fanno aspettare. Scelta forse scontata, ma sicuramente d’effetto.

Riflessioni sul Museo di Capodimonte, ancora alla ricerca di sé

Questa mostra ci risarcisce, almeno in parte, della passeggiata nelle sale del museo. Raffaello Causa, soprintendente e direttore che più di ogni altro è stato l’anima di Capodimonte, protagonista con Bruno Molajoli, Ferdinando Bologna ed Ezio De Felice dello storico allestimento avviato nel 1952, in un’intervista oggi visibile su Rai Cultura parlava di cento sale piene di capolavori che però intimidivano il visitatore e restavano sempre vuote. Il rischio, oggi, è simile. Il museo è in rifacimento e ricollocare le opere non è mai semplice, ma si poteva fare di meglio: restano le scritte di Oltre Caravaggio, il riallestimento curato nel 2022 da Stefano Causa e Patrizia Piscitello, tra i più riusciti degli ultimi anni, che però nulla hanno a che vedere con il riordino attuale. Così un visitatore attento che visita oggi il museo e legge «Chi guarda e chi è guardato», titolo della Sala 105, che nel 2022 era una piccola antologia del ritratto con l’autoritratto di Paolo De Matteis (scimmia inclusa), quello superbo dell’abate Solimena e due tele di Gaspare Traversi, pensata per riflettere, nell’era del selfie, su come gli artisti si offrissero allo sguardo altrui, non riesce a capire a cosa si riferisca quel titolo, mentre davanti ha Lotto e Bellini. E tanti capolavori finiscono per neutralizzarsi a vicenda.

La grande sala del museo: Caravaggio, Warhol e il dialogo tra sacro e profano

Lo si vede nella grande sala, che dovrebbe essere il tesoretto e invece trasmette sciatteria. Lì non vince nessuno: ne escono perdenti tutte le opere. Annibale Carracci, Cavallino, Battistello, la Flagellazione di Caravaggio e, di fronte, il Vesuvius di Andy Warhol, luogo comune per eccellenza, stanno insieme come invitati a una festa dove ciascuno ha sbagliato abito. La questione è anzitutto di colore: da una parte la stesura piatta e squillante dell’acrilico, dall’altra le tinte sofisticate e preziose dell’antico. Il blu del velo nella tela di Cavallino è sublime, il bianco di Battistello pure, ma disposti così, su una parete grigia che non aiuta nessuno, questi capolavori non rendono, così come non regge il confronto tra sacro e profano che troviamo in questa sala. Eppure proprio qui l’incontro tra sacro e profano ha una storia nobile: fu Raffaello Causa, pioniere coraggioso, ad accostare un Burri così materico alla Flagellazione del Merisi giunta dalla chiesa di San Domenico Maggiore per essere messa al riparo a Capodimonte. All’indomani si gridò allo scandalo, ma fu l’apripista di una pratica oggi diventata normale, forse perfino abusata. Perché funzioni bisogna conoscere a fondo ciò che si accosta, non improvvisare, nemmeno per fare botteghino.

Il futuro del Museo di Capodimonte

Ci si augura che quella sala venga presto risistemata e torni a raccontare davvero qualcosa, come del resto l’intero museo. E che i visitatori venuti a scoprire l’Ottocento napoletano trovino la curiosità di spingersi in quelle cento sale, o poco meno, di un museo che continua a non essere amato, dai napoletani per primi, e che resta troppo lontano per i tanti turisti che affollano Napoli senza alcuna curiosità per i tesori custoditi a Capodimonte.

Intanto, però, godiamoci in una sala più piccola questa mostra che restituisce un po’ di quel museo che speriamo torni a vivere.

Informazioni utili: date, orari e sede della mostra

Napoli tra i Borbone e la Belle Époque. Arte e impresa, nascita di una capitale moderna

Museo e Real Bosco di Capodimonte, Sala Causa e Sale 21-22

Dal 12 novembre 2026 al 28 febbraio 2027

Orari della mostra: tutti i giorni tranne il mercoledì, ore 10-16