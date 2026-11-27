Vertice Ue, il bilancio pluriennale si blocca e Costa sotto pressione

Vertice Ue, il bilancio pluriennale si blocca e Costa sotto pressione

Il vertice del Consiglio europeo di giovedì a Bruxelles si è chiuso in disordine. I Paesi frugali, favorevoli a un bilancio Ue a lungo termine più contenuto, hanno abbandonato i negoziati guidati dal presidente del Consiglio europeo António Costa, e alcuni chiedono che lasci il ruolo di mediatore.

Nessuno si aspettava un accordo finale sul quadro finanziario pluriennale in questa sede, ma il clima delle trattative è stato aspro.

Il Consiglio europeo tornerà a riunirsi a dicembre, e alcuni diplomatici Ue hanno già prenotato notti extra in albergo per quell’appuntamento.

Le dichiarazioni dei leader al vertice

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha detto, a margine del vertice: “The overall budget should not grow excessively. Europe also needs to exercise restraint when drawing up its budget.

The budget cannot therefore grow without limit, and the burden of this budget must be shared fairly. We are not there yet.” Il presidente francese Emmanuel Macron, in conferenza stampa, ha dichiarato: “I think I can say that we will not be able to reach an agreement on the budget during this European Council meeting.”

Il premier ungherese Peter Magyar ha scritto su X di avere esposto le priorità e le linee rosse dell’Ungheria, aggiungendo che le possibilità di un accordo quel giorno sono praticamente nulle.

La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha ricordato ai 27 leader che il Parlamento vuole un accordo al più presto e che un’intesa tra 361 eurodeputati richiede un percorso complesso.

Consultazioni separate e nuove nomine alla Bce

Costa ha avviato consultazioni con gruppi di Stati, tra cui i 17 Paesi “Amici della coesione” e il gruppo dei frugali, composto da Paesi Bassi, Austria, Belgio, Germania, Danimarca, Svezia e Finlandia. Al termine delle riunioni separate, i leader si ritroveranno in sessione plenaria.

Sul fronte Bce, gli Stati membri dell’area euro hanno raccomandato Pablo Hernández de Cos come presidente, insieme a Laurence Boone e Markus Brunnermeier come membri del Comitato esecutivo. Il Consiglio europeo dovrebbe formalizzare le nomine a dicembre. Costa ha salutato Christine Lagarde, ringraziandola per la sua guida “steady and professional” della Banca centrale europea.