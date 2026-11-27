L’Isola dei Famosi è al centro di notizie sul possibile rinvio della nuova edizione. Secondo le voci circolate nei giorni scorsi, il programma, inizialmente previsto per dicembre, sarebbe stato posticipato a data da destinarsi. Mediaset non ha ufficializzato alcuna data.

Il reality è stato registrato a luglio nelle Filippine. La distanza tra le riprese e la messa in onda potrebbe arrivare a diversi mesi, con effetti sul racconto dei concorrenti.

La data del 4 dicembre e le ipotesi sulla messa in onda

La data del 4 dicembre non è mai stata comunicata ufficialmente da Mediaset. Era stata anticipata da Giuseppe Candela su Dagospia e ripresa sui social da Selvaggia Lucarelli.

Secondo le indiscrezioni, la nuova edizione potrebbe andare in onda su Mediaset Infinity, su Italia 1 oppure, con maggiore probabilità, a gennaio su Canale 5.

Anche questa ipotesi non ha conferma ufficiale.

Il commento di Selvaggia Lucarelli

Lucarelli ha commentato lo slittamento sui social con parole ironiche: «Non è mai stata comunicata una data ufficiale, ma L’Isola dei Famosi è già stata cancellata, saltata, eliminata, dichiarata un flop e la colpa sarebbe pure mia. Tutto questo prima ancora della prima puntata.

Mai vista tanta gente aspettare che un programma non vada in onda. Questo sì che è hype!»

In un altro post ha scritto «So attendere».

Perché la registrazione anticipata può essere un problema

Il programma è legato alla realtà esterna più di altri reality registrati. Oltre alle prove e alle nomination, contano i collegamenti con i familiari, le lettere, i confessionali e i racconti privati dei concorrenti.

Il caso di Pierpaolo Pretelli, arrivato al reality da fidanzato di Giulia Salemi, mostra il problema. Secondo quanto riportato, la relazione tra i due sarebbe ormai finita. Una puntata girata a luglio potrebbe quindi apparire, in tv, già superata.

Diverso il discorso per The Traitors Italia, Pechino Express e Temptation Island, formati che si svolgono in un perimetro chiuso e che reggono meglio la distanza dalla messa in onda.