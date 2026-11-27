Ha un nome l’uomo trovato morto lo scorso 25 novembre all’interno dell’ex Città del Rugby, a Spinaceto, nella periferia sud di Roma. Si tratta di Marco Pellegrino, romano di 43 anni, che risultava scomparso dalla fine di ottobre. Il riconoscimento ha permesso di identificare il corpo, rinvenuto in avanzato stato di decomposizione all’interno della struttura abbandonata da anni.

La scomparsa dell’uomo durava ormai da circa un mese. Restano ancora da chiarire le circostanze della morte e soprattutto cosa sia accaduto nei giorni precedenti al ritrovamento. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire gli ultimi spostamenti di Pellegrino e capire perché si trovasse nell’edificio.

Il ritrovamento del corpo nell’ex Città del Rugby a Spinaceto

L’allarme era scattato nel tardo pomeriggio di mercoledì 25 novembre. Poco dopo le 18, un passante aveva notato il cadavere all’interno dell’ex impianto sportivo di Spinaceto e aveva immediatamente contattato il numero unico per le emergenze 112.

Sul posto erano intervenuti gli agenti del commissariato di Spinaceto della Polizia di Stato, che avevano avviato i primi accertamenti.

La struttura, situata nella zona sud della Capitale, si trova da tempo in stato di abbandono e non è mai entrata in funzione come impianto sportivo.

Le condizioni del corpo avevano reso più complicata l’identificazione. Il cadavere, infatti, era in avanzato stato di decomposizione e per questo sono state necessarie verifiche specifiche per risalire all’identità della persona deceduta.

Gli accertamenti hanno permesso di stabilire che si trattava di Marco Pellegrino, 43 anni, residente a Roma e scomparso dalla fine di ottobre. La notizia del riconoscimento ha così dato un nome alla vittima, ma non ha ancora chiarito cosa sia successo all’interno dell’ex impianto.

Le indagini sulle cause della morte di Marco Pellegrino

Dopo l’identificazione, l’attenzione degli investigatori si è concentrata sulla ricostruzione delle ultime ore di vita dell’uomo. Al momento non sono ancora chiare le circostanze del decesso né le ragioni che lo avrebbero portato all’interno della struttura abbandonata.

La Polizia sta cercando di ricostruire gli spostamenti di Pellegrino nel periodo precedente alla scomparsa e di capire quando possa essere entrato nell’ex Città del Rugby. Un altro aspetto da chiarire riguarda il tempo trascorso dal momento della morte al ritrovamento del corpo.

Per ottenere risposte più precise saranno fondamentali gli esami medico-legali, a partire dall’autopsia. Gli accertamenti potranno fornire indicazioni sulle cause del decesso e verificare l’eventuale presenza di elementi utili a ricostruire quanto accaduto.

Al momento, dunque, non ci sono ancora certezze sulla dinamica della morte. Gli investigatori proseguono il lavoro per ricostruire la vicenda e comprendere cosa sia successo a Marco Pellegrino durante il mese in cui non si avevano più sue notizie.