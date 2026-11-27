Attimi di paura durante il pranzo scolastico a Jesolo, in provincia di Venezia, dove un bambino di 10 anni ha rischiato di soffocare dopo che un filamento di mandarino gli è rimasto incastrato in gola. Provvidenziale l’intervento di un’addetta alla mensa, che con la sua prontezza è riuscita a liberargli le vie respiratorie, evitando conseguenze più gravi.

Soffocamento, i corsi dell’Usl 4 per imparare le manovre salvavita

Quanto accaduto a Jesolo evidenzia quanto sia importante conoscere le tecniche di primo soccorso da utilizzare in caso di ostruzione delle vie respiratorie. Proprio su questo fronte opera l’Heimlich Team dell’Usl 4 del Veneto orientale, che promuove attività di informazione e formazione dedicate alle manovre di disostruzione.

Le iniziative coinvolgono diverse località del litorale, da Bibione a Cavallino-Treporti, con appuntamenti organizzati nelle piazze e sulle spiagge, aperti sia ai residenti sia ai visitatori.

Jesolo, bambino di 10 anni rischia di soffocare durante il pranzo a scuola: salvato da un’addetta alla mensa

L’emergenza è scattata quando, arrivato il momento della frutta, il piccolo ha iniziato a mangiare un mandarino.

Un filamento bianco dell’agrume, particolarmente spesso e lungo, gli è però rimasto bloccato in gola, provocandogli una seria difficoltà respiratoria. Il bambino ha subito manifestato il proprio disagio, tossendo ripetutamente e cercando aiuto con le mani portate al collo.

Come riportato da Tgcom24, a evitare conseguenze più gravi è stata la prontezza di una lavoratrice della mensa, che ha notato immediatamente le difficoltà del bambino. Resasi conto della gravità della situazione, ha raggiunto il piccolo superando il bancone dove venivano distribuiti i pasti e gli ha praticato alcuni colpi sulla schiena. L’intervento ha permesso di rimuovere l’ostruzione e ripristinare la normale respirazione. La situazione è rientrata in breve tempo e, una volta scongiurato il pericolo, non è stato necessario ricorrere all’assistenza dei sanitari.