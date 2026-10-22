Una bambina si trovava al ristorante con i genitori quando ha rischiato di restare senza ossigeno a causa del cibo di traverso, fortunatamente un agente fuori servizio è intervenuto.

Una tranquilla serata e la decisione di cenare al ristorante per passare un momento di convivialità con la famiglia, un qualcosa che tanti genitori fanno, sia per regalarsi un po’ di pace per loro stessi che per far vivere un’esperienza diversa i figli che magari mangiano cibi che a casa non sono usuali, una situazione di questo tipo può preservare risvolti inattesi in cui tutto può cambiare in pochi secondi.

La cena al pub con la mamma e la bimba si sente male

Una bambina si trovava in un pub in provincia di Firenze assieme alla mamma, le due stavano cenando tranquillamente, un normale pasto che si verifica in tanti altri locali in Italia ma all’improvviso qualcosa è accaduto.

La bambina inizia a sentirsi male e la madre presa dal panico non riesce ad intervenire, sul momento non ha neanche la prontezza di chiamare aiuto o da parte dei presenti o dei titolari dell’attività.

Resta inerme e la guarda far fatica a respirare, le difficoltà tuttavia attirano l’attenzione, lei spera in cuor suo che qualcuno capace riesca ad intervenire, quello che non sapeva è che si trattava di una serata fortunata.

Bimba soffoca, il poliziotto fuori servizio applica la manovra e la salva

La serata fortunata ha il volto e le gesta di un poliziotto fuori servizio che sentendo le difficoltà della piccola e molto probabilmente anche le urla della madre ha deciso di lasciare la famiglia al tavolo e di intervenire.

Ha infatti effettuato le manovre di primo soccorso apprese ai corsi di aggiornamento per il proprio lavoro, compresa la manovra di Heimlich, proprio questo movimento ha permesso, come riporta Leggo.it, alla piccola di espellere il frammento di cibo che le ostruiva le vie aeree.

La piccola è quindi potuta tornare a respirare autonomamente e dovrà ringraziare la prontezza dell’agente fuori servizio per essere ancora in vita, un gesto che dimostra l’umanità dei servitori dello Stato anche senza divisa.