busi su una ragazza di 17 anni: arrestati un uomo e una presunta complice. L'indagine è partita dalla segnalazione dello psicoterapeuta.

Avrebbe approfittato delle difficoltà di una ragazza di 17 anni, convincendola a partecipare a presunti riti di magia bianca e promettendole denaro e piccoli regali in cambio di favori sessuali. È questa l’ipotesi al centro di un’indagine che ha portato all’arresto di un uomo e di una sua amica, ritenuta dagli investigatori complice della vicenda.

A far emergere quanto sarebbe accaduto è stata la segnalazione dello psicoterapeuta che seguiva la minorenne.

Abusi su minore: la promessa di guarigione attraverso la magia bianca

La vicenda è venuta alla luce grazie al lavoro dello psicoterapeuta che aveva in cura la diciassettenne. Durante le sedute sarebbero emersi alcuni dettagli di una situazione particolarmente delicata, che hanno spinto il professionista a segnalare quanto stava accadendo.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’uomo avrebbe approfittato dei disagi adolescenziali della ragazza, presentandosi come una persona in grado di aiutarla attraverso alcuni riti definiti di “magia bianca“. In un primo momento, queste pratiche sarebbero state descritte come innocue e finalizzate a una sorta di percorso di cura. Con il passare del tempo, però, la situazione sarebbe cambiata e le attenzioni dell’adulto si sarebbero trasformate in comportamenti di natura sessuale.

Tra l’uomo e la minorenne si sarebbe così creato un rapporto che gli investigatori hanno definito “morboso“. Un legame nel quale, sempre secondo le accuse, sarebbero entrate anche promesse di denaro e regali, utilizzati per ottenere favori sessuali. Le somme di cui si parla andrebbero da poche decine di euro fino ad alcune centinaia. Tra gli oggetti che sarebbero stati promessi alla ragazza ci sarebbe anche una sigaretta elettronica.

Arrestata anche un’amica dell’uomo: si cercano eventuali altre vittime

L’indagine ha portato all’arresto non soltanto dell’uomo sospettato di aver abusato della diciassettenne, ma anche di una sua amica, che non farebbe parte del suo nucleo familiare. La donna sarebbe stata a conoscenza di quanto accadeva e, secondo gli investigatori, avrebbe avuto un ruolo di complicità.

In particolare, sarebbe stata consapevole di un’abitudine sessuale condivisa con l’uomo, nella quale non sarebbe stato escluso nemmeno il possibile utilizzo di materiale fotografico riguardante minorenni. Un elemento che ha contribuito ad allargare il quadro investigativo e che dovrà essere approfondito dagli inquirenti.

Entrambi sono stati arrestati e si trovano attualmente in carcere. Le indagini, tuttavia, non sono concluse. Gli investigatori stanno proseguendo gli accertamenti per ricostruire con precisione tutti gli episodi e verificare se, oltre alla ragazza di 17 anni, possano esserci state altre vittime.

La segnalazione dello psicoterapeuta si è quindi rivelata fondamentale per far emergere una vicenda che, secondo l’ipotesi investigativa, sarebbe andata avanti facendo leva sulla fragilità di una minorenne e utilizzando promesse di aiuto, denaro e regali per ottenere prestazioni sessuali.