(Adnkronos) – “L’integrazione della diagnostica con l’intelligenza artificiale ha permesso di aprire dei nuovi scenari riguardo la valutazione diagnostica delle immagini”. Così il direttore sanitario di Marilab Future Labs, Marco Guazzaroni, all’evento “L’innovazione nell’imaging, per la prevenzione e il follow up: diffusion whole body e colonscopia virtuale” tenutosi presso il Marilab Future Labs di Pomezia.

L’importanza dello sviluppo tecnologico e soprattutto dell’Ai, come ha rimarcato l’esperto, ha permesso di fornire una quantità di dati che “permette di integrare il percorso diagnostico con finalizzazione e personalizzazione dell’indagine sul paziente e sull’eventuale possibilità terapeutica a cui dovrà essere sottoposto”.

Nel corso del talk ci si è soffermati sulle nuove tecnologie come la risonanza magnetica diffusion whole body e colonscopia virtuale.

“La valutazione con whole body – ha spiegato Guazzaroni – è un’indagine esplorativa, eseguibile con la risonanza magnetica senza somministrazione di mezzo di contrasto, che permette di accendere a livello del corpo zone che possono essere suscettibili di processi infiammatori o processi produttivi in fase evolutiva”. Una tecnologia innovativa che, come ha sottolineato Guazzaroni, “è rivolta ai pazienti sostanzialmente asintomatici che vanno a fare questo tipo di indagine”.

Per quanto riguarda la colonscopia virtuale, pratica già esistente dal 1994, il medico ha rimarcato che è una tipologia di indagine che permette di “valutare la canalizzazione del colon e la presenza di eventuali polipi, che potrebbero poi divenire lesioni cancerogene vere e proprie, ma avere anche la possibilità di valutare gli organi limitrofi al colon e quindi sostanzialmente fare una valutazione clinica sia del colon sia di tutti gli organi dell’apparato digerente”.

Nuove pratiche rese possibili dallo sviluppo tecnologico. Temi che sono stati centrali per il talk. “Il motivo per cui noi effettuiamo questi incontri è per creare un network di professionisti che possano permettere di creare un percorso finalizzato per il paziente al fine di ottenere l’esame diagnostico più appropriato ed un percorso diagnostico personalizzato per la sua problematica. Ovviamente tutto questo è possibile grazie alla possibilità di avere tecnologie di ultima innovazioni, ma di avere un board di professionisti nei vari campi di ricerca che permettono di integrare in maniera ottimale il percorso diagnostico del paziente”, ha concluso.

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