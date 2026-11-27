Una notizia che ha scosso i tifosi della squadra e tutti gli amanti del calcio che lo hanno visto fare magie con diversi club italiani nel corso della sua carriera.

Il mondo del calcio italiano ma non solo è in lutto per la scomparsa di uno degli attaccanti più amati degli anni 80 che nel nostro paese ha vestito svariate maglie di club ma che con uno in particolare ha avuto un legame speciale che si è addirittura protratto dopo la fine della carriera calcistica, perché in quella terra aveva visto un qualcosa di speciale destinato a riportarlo lì seppur in una nuova veste, scopriamo di chi si tratta.

Un doloroso addio all’attaccante simbolo dell’Avellino in Serie A

Questo calciatore in Italia è arrivato nel 1980, quando furono riaperte le frontiere agli stranieri che quindi poterono fare ritorno nel nostro campionato.

Grazie ad una magia dell’allora Presidente della squadra campana, Antonio Sibilia, il calciatore fu acquistato dall’Avellino, la stagione fu in salita sin dal principio – la squadra partì con 5 punti di penalizzazione – ma a fine stagione riuscirono a salvarsi grazie anche alle sue giocate e reti realizzate.

Il suo tipico stile di esultanza, la corsa verso la bandierina e l’esibizione in u n balletto adorato da tutta la curva, contribui a farlo entrare nel cuore dei tifosi. L’amore verso la società avellinese rimase anche dopo la fine della carriera, fece parte del progetto di crescita di giovani calciatori per il futuro del club.

Addio a Juary, l’attaccante brasiliano si è spento all’età di 67 anni, carriera di successi in Europa

Si è spento in Brasile, nazione di nascita dove tornò per passare assieme agli amici di sempre e ai suoi cari la parte finale della propria esistenza, J uary Jorge Dos Santos Filho, da tutti conosciuto come Juary.

Oltre alla maglia dell’Avellino, indossata dal 1980 al 1982, Juary in Italia ha giocato per Inter, Ascoli e Cremonese. Successivamente è passato al Porto, che lo ha consacrato a livello europeo, con la squadra portoghese vinse, segnando il goal decisivo, la Coppa Campioni del 1987, risultato ancora oggi tra i più prestigiosi per la squadra.

La notizia del suo decesso, come riporta The Social Post, avvenuto a Poços de Caldas è stata fornita dal Santos, club brasiliano per la quale ha militato e con cui aveva un legame.