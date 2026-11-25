Si chiude un capitolo straordinario dello sport italiano. Federica Brignone annuncia il ritiro dallo sci a 36 anni, dopo aver tentato fino all’ultimo di superare i problemi fisici legati al grave infortunio del 2025. Nemmeno la straordinaria doppietta d’oro alle Olimpiadi di Milano-Cortina è bastata a cancellare le conseguenze di quella caduta: il dolore alla gamba sinistra non le permette di tornare a gareggiare.

L’infortunio di Federica Brignone del 2025 e il miracolo olimpico

Il 3 aprile 2025, durante i Campionati italiani di Moena, Federica Brignone era rimasta vittima di una grave caduta, riportando una frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre alla rottura del legamento crociato anteriore.

Nonostante la complessità della situazione, l’azzurra aveva affrontato un lungo programma di riabilitazione, riuscendo a tornare alle competizioni nel gennaio 2026 e a presentarsi ai Giochi di Milano-Cortina. Dopo aver sfilato come portabandiera dell’Italia durante la cerimonia inaugurale, aveva compiuto un’impresa straordinaria, conquistando due ori olimpici.

Soltanto pochi giorni fa Brignone era tornata sugli sci a Cervinia, a 91 giorni dall’intervento per la rimozione della placca e delle viti dal ginocchio sinistro.

Le prove sulla neve, protratte per due giorni, le hanno permesso di valutare concretamente le proprie condizioni, facendo emergere un dolore ancora troppo intenso per immaginare un ritorno stabile in Coppa del Mondo.

Il bilancio della sua carriera restituisce le dimensioni di un percorso eccezionale: 363 gare disputate in Coppa del Mondo, 85 podi e 37 vittorie, oltre a due classifiche generali conquistate nel 2020 e nel 2025. Brignone ha aggiunto al proprio palmarès coppe di specialità, medaglie mondiali e cinque medaglie olimpiche complessive, diventando la sciatrice italiana più vincente di sempre.

Federica Brignone annuncia il ritiro: addio allo sci dopo i due ori olimpici

La carriera di Federica Brignone si chiude con una decisione sofferta, maturata dopo un ultimo tentativo di tornare sugli sci. A 36 anni, la campionessa azzurra ha annunciato il proprio ritiro dall’attività agonistica attraverso un video diffuso dalla Federazione Italiana Sport Invernali. A spingerla a fermarsi sono soprattutto le condizioni della gamba sinistra, che continua a provocarle dolore nonostante il lungo percorso di recupero.

«Mi sono resa conto che la mia gamba non sta ancora bene e che soprattutto mi fa troppo male. Per cui ho deciso di finire la mia carriera da atleta e di non fare più le gare, anche se è una decisione molto difficile», ha raccontato la sciatrice. Il suo messaggio, tuttavia, lascia spazio a un ultimo momento sulla neve: Brignone vorrebbe presentarsi ancora una volta al cancelletto di partenza per salutare il mondo dello sci, prima di congedarsi definitivamente dalle competizioni. «Però mi piacerebbe aprire ancora una volta il cancelletto di gara per salutare questo mondo che amo e che adoro. Vi farò sapere dove e quando, a presto!», ha aggiunto, senza anticipare quale potrebbe essere l’ultima occasione per vederla gareggiare.

Alla notizia del ritiro sono arrivate anche le prime reazioni istituzionali. Il presidente della Federazione Italiana Sport Invernali, Flavio Roda, ha espresso il dispiacere per l’addio della campionessa: «Per la nostra Federazione è una grave perdita». Allo stesso tempo, ha voluto riconoscerne il contributo straordinario: «dobbiamo solamente ringraziare Federica per avere portato la nostra Federazione e lo sci alpino ai massimi livelli a livello mondiale».

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