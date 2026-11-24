Questa mattina, martedì 24 novembre 2026, Jannik Sinner è stato operato al ginocchio in Finlandia dal chirurgo Lasse Lempainen. L'intervento è perfettamente riuscito.

Questa mattina, martedì 24 novembre 2026, Jannik Sinner è stato operato al ginocchio destro in Finlandia, dal chirurgo Lasse Lempainen. Ecco come è andato l’intervento e quando tornerà in campo il campione altoatesino.

Sinner operato al ginocchio in Finlandia: ecco come è andato l’intervento

Jannik Sinner è stato operato al ginocchio destro questa mattina, martedì 24 novembre 2026, a Torku, in Finlandia, dal chirurgo Lasse Lempainen.

L’intervento è perfettamente riuscito. Lempainen aveva già visitato ricordiamo il tennista altoatesino a Milano lo scorso fine settimana. Al termine di quel consulto medico è stata presa la decisione definitiva di procedere con un intervento chirurgico. In Finlandia assieme a Sinner anche il suo medico Herbert Schönhuber, che poi ha spiegato come, in fase di intervento, sia stata scelta la soluzione più delicata e senza stress per l’articolazione, ovvero l’allungamento della bandelletta ileotibiale.

E ora la domanda che tutti si stanno facendo: quando tornerà in campo Jannik Sinner?

Sinner operato con successo al ginocchio in Finlandia: quanto tornerà in campo?

Come abbiamo appena visto, l’intervento al ginocchio destro di Jannik Sinner, effettuato in Finlandia dal chirurgo Lasse Lempainen questa mattina è perfettamente riuscito. Si è deciso per l’allungamento della bandelletta ileotibiale.

Ora per il tennista altoatesino inizierà la fase di riabilitazione, iniziando a controllare il dolore e il gonfiore al fine di recuperare la mobilità al ginocchio. Poi si passerà al rinforzamento muscolare e alla riatletizzazione. Quando tornerà quindi in campo? Stando alle prime indiscrezione, potrebbe tornare ad allenarsi tra circa 3 mesi, e tornare a giocare tra 4 o 5 mesi. Certo il forfait agli Australian Open e probabilmente anche agli appuntamenti di marzo di Indian Wells e Miami. Come obiettivo realistico potrebbero quindi esserc i gli Internazionali di Roma. Al momento però è solo un’ipotesi, bisognerà vedere come andrà la riabilitazione, senza quindi cercare di forzare i tempi.