Momenti di paura durante una partita di Terza Categoria nel Trapanese, dove un’espulsione si è trasformata in un episodio di estrema gravità. Un giocatore del Galactic Paolini sarebbe tornato in campo con un coltello a scatto, minacciando i componenti dell’Athletic Partanna e aggredendo un dirigente.

Espulso in Terza Categoria, torna in campo con un coltello: minacciati allenatore e avversari

Tragedia sfiorata domenica 22 novembre durante una partita del campionato di Terza Categoria del Trapanese. Come riportato da Sport Mediaset, nel corso della sfida tra Galactic Paolini e Athletic Partanna, disputata al Polisportivo Di Dia di Strasatti, un calciatore della formazione di casa, dopo aver ricevuto un cartellino rosso, sarebbe rientrato sul terreno di gioco armato di un coltello a scatto.

Secondo la ricostruzione fornita dalla società ospite, il giocatore avrebbe minacciato allenatore, dirigenti e calciatori avversari, arrivando anche ad aggredire fisicamente un componente della dirigenza. L’arbitro ha interrotto definitivamente l’incontro, mentre il vicepresidente dell’Athletic Partanna ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Dall’espulsione alle minacce con il coltello: la denuncia dell’Athletic Partanna

Le tensioni sarebbero iniziate già nei primi minuti della gara, valida per la quarta giornata del girone unico di Trapani. Come riportato da Virgilio Notizie, il numero 10 del Galactic Paolini avrebbe rivolto ripetuti insulti ai componenti della panchina ospite. La situazione è poi degenerata in seguito a uno scontro di gioco: dopo aver perso il pallone, il calciatore avrebbe sferrato diversi calci a un avversario mentre la partita era ferma. Il direttore di gara ha quindi deciso di espellerlo.

Quello che sembrava un episodio disciplinare si è trasformato, poco dopo, in una situazione ben più grave. Il giocatore, infatti, avrebbe raggiunto gli spogliatoi per poi tornare in campo con un coltello a scatto. Nel comunicato diffuso dopo la partita, l’Athletic Partanna ha raccontato le minacce rivolte ai propri tesserati: «Una volta uscito dal campo, il n. 10 del Paolini è tornato dagli spogliatoi impugnando un coltello a scatto minacciando mister, dirigenti e calciatori». Secondo la denuncia del club, il calciatore avrebbe anche «afferrare per il collo un nostro dirigente», mantenendo l’arma nell’altra mano. La società ha definito quanto accaduto un «episodio gravissimo e inaccettabile», annunciando l’intenzione di rivolgersi alle autorità competenti e agli organismi della FIGC per tutelare i propri tesserati.

Sulla vicenda è intervenuto anche Sandro Morgana, presidente del Comitato Regionale Sicilia della Lega Nazionale Dilettanti, che ha condannato duramente quanto successo. «Siamo di fronte a un fatto di inaudita gravità, che nulla ha a che vedere con i valori dello sport», ha affermato, ricordando che il calcio deve rappresentare un ambiente di «aggregazione, rispetto e sana competizione» e non un contesto in cui trovano spazio violenze e intimidazioni. Morgana ha infine auspicato provvedimenti severi qualora venissero accertate le responsabilità.