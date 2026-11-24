Jannik Sinner è stato sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio destro. Il tennista azzurro ha raccontato ai suoi tifosi di aver deciso di ricorrere all’operazione dopo aver tentato per mesi di risolvere il problema senza chirurgia. All’inizio il percorso sembrava dare risultati incoraggianti, ma il ginocchio non ha risposto come sperato.

L’intervento è stato eseguito in Finlandia dal professor Lasse Lempainen, chirurgo ortopedico. Secondo quanto comunicato dal suo entourage, l’operazione è riuscita e aveva l’obiettivo di migliorare le condizioni della bandelletta ileotibiale. Per Sinner comincia ora la fase di recupero, che affronterà insieme al proprio staff medico.

Il messaggio di Sinner dopo l’intervento

Il campione italiano ha scelto i social per aggiornare direttamente i suoi sostenitori sulle proprie condizioni. Nel giorno dell’operazione, Sinner ha spiegato di aver provato diverse soluzioni per trattare la lesione senza dover ricorrere a un intervento chirurgico.

“Nel corso degli ultimi mesi insieme al mio team abbiamo provato tutto per trattare la mia lesione senza chirurgia.

Dopo alcuni progressi molto incoraggianti all’inizio, il mio ginocchio purtroppo non ha risposto come speravamo tutti, ecco perché oggi ho subito una piccola operazione per migliorare la condizione della mia bandelletta iliotibiale“, ha scritto il tennista.

Un messaggio nel quale non è mancato anche un pensiero per i tifosi, che in queste settimane gli hanno dimostrato affetto e sostegno. “Mi manca davvero essere in campo e ora inizierò il mio processo di recupero insieme al mio team. Grazie per tutto il vostro supporto. Ci vediamo presto!“, ha aggiunto Sinner.

Parole che confermano la sua voglia di tornare a giocare, anche se per il momento la priorità sarà seguire il percorso di riabilitazione e recuperare la piena condizione fisica.

L’intervento alla bandelletta ileotibiale e il percorso di recupero

L’operazione è stata effettuata dal professor Lasse Lempainen, chirurgo ortopedico, in Finlandia. Il comunicato diffuso dall’entourage del giocatore ha confermato il buon esito dell’intervento: “Sinner si è sottoposto con successo a un piccolo intervento chirurgico per migliorare le condizioni della sua bandelletta ileotibiale“.

La stessa nota ha precisato che l’atleta inizierà adesso il percorso di recupero seguito dal proprio staff medico. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui tempi necessari per tornare in campo.

Il problema al ginocchio aveva tenuto Sinner lontano dalle competizioni dopo il trionfo a Wimbledon del 12 luglio scorso. Nei mesi successivi il tennista e il suo gruppo di lavoro avevano cercato di affrontare la lesione con trattamenti non chirurgici. I primi segnali erano stati positivi, ma il mancato miglioramento ha portato alla decisione di intervenire.

Adesso l’attenzione si sposta sulla riabilitazione. Sinner dovrà seguire le indicazioni dei medici e del suo team per recuperare gradualmente, con l’obiettivo di tornare ad allenarsi e poi a competere. I tifosi attendono aggiornamenti, mentre il campione ha già fatto sapere quanto gli manchi il campo.