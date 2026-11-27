Il Venezuela deve garantire indipendenza e imparzialità della magistratura durante il rinnovo integrale della Corte suprema di giustizia (Tsj). È l’indicazione di Margaret Satterthwaite, relatrice speciale delle Nazioni Unite sull’indipendenza di magistrati e avvocati, che chiede di selezionare i nuovi giudici sulla base di criteri oggettivi di merito e nel rispetto del diritto internazionale.

Le preoccupazioni sui criteri di valutazione

Satterthwaite esprime preoccupazione per i criteri di valutazione attualmente in uso. Secondo la relatrice, favorirebbero i candidati con carriere professionali legate allo Stato e, soprattutto, al potere giudiziario, in particolare nel settore penale.

Verifiche sull’integrità e trasparenza

La relatrice sollecita l’introduzione di verifiche sull’integrità dei candidati, comprese le dichiarazioni patrimoniali e l’analisi dei conflitti di interesse, insieme a valutazioni delle competenze etiche.

Chiede inoltre trasparenza e controllo pubblico, con la partecipazione della società civile.