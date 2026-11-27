Le elezioni politiche sono ancora lontane perché manca in teoria meno di un anno al voto ma più di 10 mesi di conseguenza è presto per avere dati concreti eppure il termometro è dato dai sondaggi che ogni mese tracciano il punto su come vengono visti i partiti ed il loro apprezzamento generale ipotizzando uno scenario nel caso si vada a votare immediatamente.

Elezioni Politiche, Vannacci cala nei sondaggi

Prima di entrare nel merito dei partiti principali è bene dare uno sguardo a quelli “secondari” e qui c’è una sorpresa che, se vogliamo, non è più una sorpresa, dopo il moto iniziale, davvero potente, Vannacci ha subito nelle ultime settimane un calo di ritmo.

Il partito guidato dall’ex Generale si ferma al 6,3%, calando di 0,2 punti percentuali rispetto alla precedente rilevazione, tuttavia questo calo lo attesta con fiducia al quinto posto generale nei partiti dietro a Forza Italia ma con un margine più netto rispetto al passato.

Altri partiti che hanno mostrato stabilità e non fanno parte delle coalizioni principali sono Azione, movimento guidato da Carlo Calenda che resta fermo al 3,1% rimarcando un numero di fedelissimi che non accenna a scendere o salire.

Elezioni Politiche, il sondaggio premia ancora Meloni e FDI

Passando alle grandi coalizioni il podio vede al terzo posto il M5S guidato da Conte che si ferma al 12,6% e cala di 0,2 punti percentuali.

In seconda posizione il PD che perde lo slancio nel confronto con FDI e raggiunge un 20,4% pur crescendo dello 0,1%.

Nel confronto tra coalizioni di destra e campolargo, il campolargo si dimostra in questo momento in vantaggio, i punti però rispetto a qualche settimana fa sono sensibilmente calati, ora come riporta LiberoQuotidiano, siamo al 43,7% – persi 0,4 punti – contro il 42,6% delle coalizioni di di destra.

La prima posizione resta di FDI, il partito guidato da Giorgia Meloni ed attualmente al governo si conferma il più amato a livello di consensi con il 27,5% di preferenze, seppur in calo dello 0,1% lo stacco con il PD è davvero notevole, oltre 7 punti percentuali.