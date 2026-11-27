L’Albero del Dono, l’abete alto 26 metri che svetta nel centro di Piazza Duomo a Milano continua ad essere al centro delle discussioni, sui social sono imperversati i commenti di chi vorrebbe fosse stato chiamato con il suo vero nome ovvero quello di albero di Natale, ma non solo i social, anche personaggi famosi hanno commentato la notizia, alcuni di loro con il loro consueto stile, celando attraverso l’ironia l’importanza di un tema che tocca molta gente, non solo cittadini di Milano.

Albero del Dono, la rabbia politica contro Sala per la scelta

La politica è stata il primo terreno di battaglia su questo elemento, dato che a Palazzo Marino i partiti di Centrodestra hanno commentato negativamente la decisione di cambiare nome all’albero di Natale, si tratta di una mancanza di rispetto delle tradizioni per favorire l’integrazione.

Su questa scia anche le persone sui social, nel mirino il sindaco della città Giuseppe Sala che ha da parte sua spiegato come, l’albero del dono, questo il suo nome, si chiami così sin dal 2020 e che nessuno fino ad oggi, novembre 2026, si sia mai lamentato per come è stato chiamato.

Un battibecco che ha provato a sedare, ma che una volta lanciato nel dibattito ha fatto parlare davvero tutti, anche i programmi televisivi e radiofonici che hanno commentato la notizia.

Albero del Dono, Fiorello: “Lasciateci il Natale”

L’Albero del Dono ha fatto la propria comparsa – metaforica – nel programma condotto da Fiorello e Biggio su Radio 2 “La Pennicanza” difatti il conduttore siciliano ha voluto dire la sua sul caso e cercato di ridimensionarlo, tuttavia facendo leva sull’importanza di mantenere vive tradizioni secolari italiane.

“Stiamo andando nel futuro, abbiamo l’IA, i rettiliani sono tra di noi, arriveranno gli alieni, l’economia cadrà, il capitalismo è finito… almeno lasciateci uno straccio di tradizione, lasciateci il Natale!” – questo il commento di Fiorello come riporta Today.it.

Ha poi continuato: “Non ha a che fare né con la destra né con la sinistra, è solo buon senso!” e poi la chiusura nel suo consueto stile, citando l’amico Amadeus, che vive a Milano, invitandolo a portare il proprio cane sotto l'”Albero del Dono” e a lasciarvi un “dono” sotto.

Seppur in chiave ironica, per strappare una risata, Fiorello ha mostrato la propria posizione, una posizione basata sul rispetto delle tradizioni che ci hanno resi italiani e tra queste c’è il Natale ed il relativo albero,chiamato con il suo consueto nome.