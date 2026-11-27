Ilona Staller, in arte Cicciolina, scende in campo per le elezioni comunali di Roma del 2027: a 75 anni, l’ex attrice ha annunciato di voler diventare sindaca della Capitale, dove vive dal 1972. Ospite di Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, ha anticipato alcuni punti del suo progetto e lanciato una sfida all’attuale primo cittadino Roberto Gualtieri: «Sarò sicuramente meglio di lui».

Elezioni Roma 2027, anche Ilona Staller scende in campo: “Voglio diventare sindaca”

Ilona Staller, conosciuta dal pubblico con il nome d’arte di Cicciolina, ha annunciato di voler correre per la carica di sindaca di Roma in vista delle elezioni comunali del 2027. La rivelazione è arrivata giovedì 26 novembre 2026, durante la sua partecipazione a Un Giorno da Pecora, trasmissione di Rai Radio1 condotta da Giorgio Lauro e Nancy Brilli, proprio nel giorno del suo 75esimo compleanno.

L’ex attrice ha spiegato di essere già al lavoro per concretizzare il progetto politico, senza però anticipare con quale schieramento intenda presentarsi: «Mi voglio candidare, ci sto lavorando, ma per il momento è tutto top secret. Non posso dire con chi scenderò in campo». Staller, che vive nella Capitale dal 1972, ha anche anticipato una delle priorità della sua proposta amministrativa: «Roma con me diventerà una città moderna e vivibile».

Un obiettivo che, nelle sue intenzioni, dovrebbe rappresentare il punto di partenza del programma elettorale.

La sfida a Roberto Gualtieri e il legame politico tra Ilona Staller e Marco Pannella

Nel corso dell’intervista, Cicciolina ha affrontato anche il tema della possibile competizione con Roberto Gualtieri, attuale primo cittadino e intenzionato a ricandidarsi alle prossime amministrative. Alla domanda sulle possibilità di successo, l’ex attrice non ha nascosto che la strada potrebbe essere in salita, ma ha ribadito di voler comunque tentare l’impresa: «Io comunque ci proverò». Non è mancata una stoccata all’attuale amministrazione capitolina, accompagnata da un confronto diretto con il sindaco uscente: «Non darò un voto ma sarò sicuramente meglio di lui».

Quando le è stato chiesto a quale figura della politica italiana guardi come riferimento, Staller ha invece indicato Marco Pannella, storico leader dei Radicali, dichiarando che resta ancora oggi il suo principale punto di riferimento. Con questo annuncio, Ilona Staller si aggiunge ai nomi già emersi in vista delle comunali del 2027: oltre a Gualtieri, tra i candidati figura anche Cateno De Luca, ex sindaco di Messina e leader del movimento Sud chiama Nord – Sindaci d’Italia.