La morte avvenuta nelle scorse ore segna un profondo lutto e riapre le pagine più controverse e intime della vita di Ilona Staller, nota come Cicciolina. Fratello devoto e figura chiave nella sua storia familiare, fu al centro di uno degli episodi più discussi della sua vita privata: l’operazione che permise a Staller di trasferire il figlio Ludwig, avuto dall’artista Jeff Koons, dagli Stati Uniti all’Italia.

Lutto improvviso per Ilona Staller

È venuto a mancare Franky Staller, fratello di Ilona Staller, conosciuta in tutto il mondo come Cicciolina. L’uomo, da anni residente in Francia, sarebbe stato al centro di diverse vicende giudiziarie, tra cui accuse legate al traffico di diamanti, ma è ricordato soprattutto per il ruolo cruciale avuto nella vita privata della sorella.

“Ilona è distrutta, era molto legata a suo fratello”, ha dichiarato all’Adnkronos l’avvocato Luca Di Carlo, amico di lunga data della ex deputata.

“È distrutta dal dolore”, lutto per Ilona Staller: il ruolo di Franky nel rapimento di Ludwig

Il matrimonio tra Cicciolina e Koons, celebrato nel 1991, durò poco e l’anno successivo nacque Ludwig, unico figlio della coppia. Dopo la separazione, le tensioni portarono a una lunga battaglia legale internazionale per la custodia del bambino. Di fronte alle difficoltà, Staller decise di trasferire segretamente il figlio in Italia, operazione resa possibile grazie all’ingegno e al supporto logistico di Franky.

L’avvocato Luca Di Carlo all’Adnkronos racconta che per garantire la sicurezza della ex deputata furono messi in campo circa tre milioni di dollari: “Ho finanziato la protezione di Staller con un’abitazione sorvegliata con guardie del corpo specializzate e un autista personale”.

La vicenda, culminata con un mandato di cattura internazionale e una richiesta di risarcimento da sei milioni di dollari da parte di Koons, rimane uno degli episodi più discussi della storia privata di Cicciolina, e con la scomparsa del fratello si chiude un capitolo segnato da scandalo, protezione familiare e legami indissolubili.