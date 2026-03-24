Perché Amanda Sandrelli, figlia di Gino Paoli, ha il cognome della madre?

Perché Amanda Sandrelli, figlia di Gino Paoli, ha il cognome della madre?

Il mondo della musica italiana piange la scomparsa, a 91 anni, del grande cantautore Gino Paoli. Nel corso della sua vita, Gino ha avuto 5 figli, tra cui Amanda Sandrelli, nata dalla relazione scandalosa con Stefania Sandrelli. Ma, come mai Amanda porta il cognome della madre e non quello del padre?

Gino Paoli e la figlia Amanda Sandrelli, nata dall’amore con Stefania Sandrelli

All’epoca la relazione tra Gino Paoli e Stefania Sandrelli fu uno scandalo: lei infatti era minorenne, aveva 16 anni, mentre lui era sposato con Anna Fabbri. Nonostante ciò, la loro fu una lunga storia d’amore, dalla quale nacque, nel 1964, una figlia, Amanda, con la quale ricordiamo il duetto nella colonna sonora del film di animazione “La Bella e la Bestia.” Ma, come mai Amanda Sandrelli porta il cognome della madre e non quello del padre? Scopriamolo insieme.

Gino Paoli, perché la figlia Amanda Sandrelli ha il cognome della madre?

Amanda Sandrelli è la figlia di Gino Paoli e Stefania Sandrelli ma porta il cognome della madre. Ai tempi si pensava che la scelta di darle il cognome della madre fosse per un mancato riconoscimento da parte del cantautore ma, in realtà, la stessa Amanda ha chiarito il tutto in una intervista di qualche anno fa, versione confermata anche dalla stessa Stefania Sandrelli. In pratica si è trattato di un “compromesso tra genitori”, in quanto Paoli scelse il nome Amanda, nonostante il parere contrario di Stefania, la quale decise di darle però il suo cognome.