Il mondo della musica italiana piange Gino Paoli, morto oggi, 24 marzo 2026, all’età di 91 anni. Accanto a lui i suoi affetti più cari, in particolare l’ultima moglie, Paola Penzo. Ma facciamo un riassunto di tutte le donne della vita di Paoli.

Addio a Gino Paoli, tutte le donne della sua vita: da Stefania Sandrelli a Ornella Vanoni

Uno dei più grandi cantautori della musica italiana si è spento oggi, martedì 24 marzo 2026, all’età di 91 anni. Stiamo parlando di Gino Paoli, che nella sua lunghissima carriera musicale ha emozionato intere generazioni. Soffermiamoci però sulla sua vita privata: era il 1957 quando Gino sposa Anna Fabbri, dalla quale ha un figlio, Giovanni, morto nel 2025 a seguito di un infarto. Nel 1962, senza essersi separato dalla moglie, inizia la relazione scandalo con Stefania Sandrelli, all’epoca ancora minorenne, dalla quale nasce una figlia, Amanda, la quale prende però il cognome dalla madre. In una intervista con Francesca Fagnani, Stefani Sandrelli sulla storia con Gino Paoli aveva raccontato che “non sapevo che fosse sposato. E’ stato un grande amore, grandissimo, che ci ha fatto impazzire tutti e due.” La loro relazione è durata per anni ma alla fine, dopo i tradimenti scoperti da lei, i due decisero di lasciarsi verso l’inizio degli anni Settanta. Gino Paoli ebbe prima anche una relazione con Ornella Vanoni, una storia intensa e travagliata, che dà però il via anche a una collaborazione musicale. La Vanoni, in varie interviste, aveva così parlato dell’amore con Paoli: “quando è scoppiato l’amore con Gino Paoli lui era sposato e io mi sono sposata poco dopo. Una sofferenza tremenda, altro che scandalo.” Gino Paoli e Ornella Vanoni sono riusciti comunque a costruire un’amicizia duratura.

Addio a Gino Paoli, le donne della sua vita: l’ultima moglie Paola Penzo

Accanto a lui fino alla fine l’ultima moglie, Paola Penzo che, Gino Paoli, aveva definito come il più grande amore della sua vita. Modenese, lontana dal mondo dello spettacolo, Paola è stata una figura fondamentale non solo nella vita privata di Paoli, ma anche in quella professionale, in quanto autrice di alcuni dei suoi brani. I due si sono sposati nel 1991 ma, come aveva raccontato Gino Paoli in una intervista, la loro relazione dura da una cinquantina di anni. Insieme hanno avuto tre figli, Nicolò, Tommaso e Francesco.