La notizia del decesso di Gino Paoli storico cantautore italiano a 91 anni d’età ha scioccato il mondo della musica e non solo, la sua musica e la sua vita sono stati sotto gli occhi di tutti artista ecclettico e personalità di rilievo negli ultimi anni era sparito dalle scene e si avevano poche notizie su di lui scopriamo di cosa soffriva nell’ultimo periodo.

Una vita di eccessi tra fumo ed alcol

Negli anni del successo, quindi a cavallo degli anni 60 sino a metà degli anni 70 Paoli si concedeva davvero di tutto infatti non ha nascosto la sua ossessione per l’alcool ed il fumo. Fumava molto e beveva ancora di più, questo stile di vita gli causò gravi problemi di salute, difatti soffrì di epatite.

Tuttavia il crollo lo ha avuto nel 1976 quando la morte del fratello gli fece cambiare rotta, divenne infatti volto simbolo della lotta all’alcolismo, entrando in contatto con l’Associazione Nazionale contro l’alcolismo e portando la sua esperienza ad altre persone in quella situazione.

La malattia mai diagnostica dopo il Covid e la labirintite

Paoli negli ultimi anni aveva sofferto di una malattia che non ha mai voluto rendere nota ma che nel 2021 lo costrinse a dire addio ai concerti live in programma. Difatti lui la definiva uno strascico del Covid.

Questa condizione fu principalmente imputata all’età avanzata, come riportato anche da Il Messaggero anche se il colpo di grazie è arrivato nel 2025 quando ha ammesso di soffrire di labirintite.

L’infiammazione che della parte interna dell’orecchio gli ha impedito di poter effettuare concerti live finendo la sua carriera artistica costellata da grandi successi.